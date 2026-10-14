El brasileño fue expulsado en la última fecha de la LaLiga por tirar del pelo a un rival.

Ejemplificadora: la dura sanción que le dieron a Vinicius en España, que se perderá el clásico contra Barcelona.

El Real Madrid recibió una mala noticia: Vinicius Jr. recibió una durísima sanción y se perderá los próximos cuatro partidos de LaLiga de España , incluido ni más ni menos que el clásico ante el Barcelona . Al brasileño, que atraviesa un presente complicado en el Merengue con algunos cuestionamientos de los hinchas y la prensa, le cayeron con todo el peso del reglamento por una roja que vio el sábado pasado contra el Villarreal , en un triunfo 1-0 en el Santiago Bernabéu.

Lejos de su mejor nivel, el ex Flamengo había sido suplente contra el Submarino Amarillo y Mourinho lo mandó a la cancha en el complemento. Vini marcó el 2-0 parcial, pero la acción fue anulada (tras una revisión en el VAR) y el extremo fue expulsado por un tirón de pelo contra Nathan Saliba, en el inicio de la jugada. Con la roja directa, era un hecho que una de las estrellas que tiene la Casa Blanca (fue titular ante la Roma, por la Orejona) se iba a perder el duelo contra el Sevilla, de este domingo. Pero desde el Tribunal fueron más severos de lo esperado debido a que la pena se agravó por el accionar del brasileño.

"Dos partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 5. Y otra suspensión: dos partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a", fue el argumento del fallo.

Así, Vinicius no estará disponible ante el Sevilla, el Barcelona (se juega el domingo 25 de octubre), el Racing de Santander y el Valencia. Recién estará en condiciones de volver a ser tenido en cuenta para el partido contra el Celta, programado para el 22 de noviembre, post parate de Fecha FIFA.

Impresionante remontada del Real Madrid en la Champions

El Real Madrid sigue ratificando que es el club más grande del mundo, por presente y por historia. Este miércoles, por la Champions League, volvió a mostrar su capacidad para reaccionar en los momentos decisivos. En su visita a la Roma, el equipo español pasó de estar dos goles abajo a quedarse con una victoria por 4-3, en un encuentro que tuvo un desenlace electrizante.

El conjunto italiano había tomado la iniciativa con el tanto de Marten de Roon, a los 20'. El Madrid respondió con Kylian Mbappé, cinco minutos después, pero la Roma volvió a golpear en el segundo tiempo con un doblete de Donyell Malen, a los 51' y 57', para ponerse 3-1 arriba.

Cuando parecía que el triunfo quedaría en manos del equipo local, el Madrid construyó otra remontada épica de las que tiene tantas a nivel europeo.

Carlos Espí descontó a los 83' y Endrick marcó el empate apenas dos minutos después con un cabezazo. La locura se completó a los 90, cuando Antonio Rüdiger convirtió el gol que selló el 4-3 definitivo tras otra pelota parada.