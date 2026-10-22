Franco Colapinto se ilusiona con su Alpine para el GP de Estados Unidos: los días y horarios en los que correrá

Colapinto vuelve a correr con su monoplaza y se prepara para un Gran Premio con horarios particulares. Todo lo que tenes que saber.

Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1 luego de dos semanas sin actividad desde el Gran Premio de Singapur , prueba que no pudo terminar debido a un abandono forzado por el monoplaza de la escudería Alpine. Después de varios meses, volverá a correr un poco más cerca de la Argentina.

Este fin de semana el piloto tendrá acción: será en el Gran Premio de Estados Unidos , en el Circuito de las Américas , en un cronograma que tendrá buenos horarios para el territorio nacional. Franco espera tener revancha del último GP y se muestra ilusionado con hacer un gran papel.

Práctica Libre 1: 14.30 horas

Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 horas

Clasificación 18.00 a 19.00 horas.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17.00 horas.

La información sobre el circuito

Longitud del circuito: 5,513 km.

Primer Gran Premio: 2012

Número de vueltas: 56

Distancia de carrera: 308,405 km.

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

Franco Colapinto no pudo completar el GP de Singapur: qué le pasó

El piloto argentino Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Ocurrió cuando giraba la vuelta 31 en el trazado callejero de Marina Bay.

Una situación similar ocurrió en la víspera durante la carrera sprint.

Colapinto ya había advertido problemas de potencia en el Alpine número 43 en las vueltas previas, hasta que finalmente se detuvo y tuvo que abandonar la carrera, que hasta ese momento era liderada desde la largada por Max Verstappen, piloto de Red Bull, seguido por las Ferrari de Charles Lecler y Lewis Hamilton, quienes completaban el podio tentativo.

Finalmente, el podio terminó con Verstappen, Leclerc y el Mercedes de Kimi Antonelli, que está cada vez más cerca del campeonato.

ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR.



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Colapinto había largado 15° con neumáticos medios y se mantenía en su puesto expectante del avance de las vueltas. Incluso, había alcanzado a subir al puesto 13 en un momento por el ingreso a los pits de varios autos que habían comenzado el recambio de neumáticos. Pero la falla técnica frenó su ilusión al promediar la mitad de la carrera del domingo.

Colapinto había tenido una buena performance en las clasificaciones de la carrera sprint y la carrera de este domingo, aunque el Alpine se detuvo en ambas competencias. Durante el sábado, el problema fue la batería.

Qué dijo Alpine sobre el abandono de Franco Colapinto

El equipo Alpine, tras el abandono del argentino Franco Colapinto, dijo que "se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión".

En principio, indicaron que "tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa".

El fin de semana en Singapur fue complicado para Colapinto desde el arranque. En la única práctica libre —formato sprint—, el argentino no pudo encontrar el ritmo y su Alpine A526 mostró un comportamiento poco confiable en el trazado urbano de la ciudad-estado, lejos del nivel que había exhibido en la fecha anterior.

El contraste con Malasia fue notorio: en el GP de Baréin, Colapinto había completado una de las mejores remontadas de su temporada al salir desde el puesto 21, el último de la grilla, y terminar la carrera en el décimo tercero.