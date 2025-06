La dura respuesta de Juan Román Riquelme tras la picanteada de Rodolfo D'Onofrio

El ex presidente de River se había burlado del Xeneize tras su eliminación del Mundial de Clubes, es por eso, que Riquelme salió a responderle.

“Alguien en el 2018, antes de jugar la final en Madrid, le dijo a todo el mundo que el que perdía iba a acordarse durante 20 años. Yo les quiero recordar a todos los que son de ese club que, desde ese día, no ganaron más nada”, disparó Riquelme, en clara alusión a los dichos del exmandatario millonario. Las palabras del ídolo boquense llegaron poco antes de que River también quedara eliminado del certamen a manos del Inter.

Riquelme, sin alzar la voz, respondió con firmeza. “Tenemos que pensar en nuestro club. Tuvimos la suerte de volver en diciembre de 2019 y en el fútbol argentino somos el club que más títulos ganó, pero eso no nos da tranquilidad ni comodidad, tenemos el deseo grande de volver a ganar, trabajamos día a día para lograrlo, confiamos en los jugadores y el CT, no nos podemos conformar”, señaló, dejando en claro que los logros obtenidos durante su gestión no alcanzan para satisfacer la exigencia de Boca.

Riquelme 1.jpg Juan Román Riquelme

Las críticas de Riquelme contra las burlas

En la misma línea, el exfutbolista cuestionó el tratamiento mediático desigual entre Boca y River. “Yo solamente opino de mi club. Pero las reglas del juego están clarísimas. Del otro lado tapan todo y de acá hablamos todo el tiempo y siempre cosas negativas. No pasa nada, eso nos hace más fuertes”, sentenció, en referencia al contraste en cómo se exponen los errores de uno y otro equipo.

Sin embargo, fue más allá y elevó la vara con una frase que no tardó en viralizarse. “Si hablan todo el día de Boca es porque es demasiado grande. Por más que a D’Onofrio le moleste, esa es la verdad”, afirmó. Y con el mismo tono desafiante, remató: “Somos el club más grande del mundo, por lo menos del mundo para mí, pero de Sudamérica sin duda que Boca es el más grande”.