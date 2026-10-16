La Fórmula 1 no corre este fin de semana: cuándo vuelve

Tras Singapur, el calendario hará una pausa y Colapinto reaparecerá el 23 de octubre en Austin. La competencia será el domingo 25.
La Fórmula 1 tendrá un fin de semana de descanso después del Gran Premio de Singapur y no habrá actividad oficial el sábado 17 ni el domingo 18 de octubre. La pausa forma parte del calendario previsto para la temporada 2026 y servirá como transición antes del comienzo de la gira americana, que tendrá como próxima parada el Gran Premio de Estados Unidos.
La categoría regresará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, donde Franco Colapinto volverá a competir con Alpine. El argentino buscará cortar una racha de tres carreras sin sumar puntos después de los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur.
La actividad comenzará el viernes 23 con dos entrenamientos libres. La FP1 está programada para las 14.30 de Argentina, mientras que la segunda práctica será desde las 18. El sábado 24 se disputará la FP3 a las 14.30 y la clasificación comenzará a las 18. La carrera principal será el domingo 25 desde las 17.
A diferencia de otras fechas del campeonato, Austin no tendrá carrera Sprint durante 2026. El formato será el tradicional, con tres prácticas, clasificación y competencia principal.
La pausa no responde a ninguna cancelación ni modificación extraordinaria. Se trata de un descanso previsto entre Singapur y el inicio de la gira por el continente americano, que concentrará cuatro fechas consecutivas y puede resultar determinante tanto para la pelea por el título como para las posiciones del campeonato.
Colapinto vuelve a un circuito con buenos recuerdos
El trazado estadounidense tiene un antecedente especial para Colapinto. En 2024, cuando corría para Williams, terminó décimo y consiguió allí su primer punto en la Fórmula 1. Un año después, ya como piloto de Alpine, finalizó 17°.
En la actual temporada, el argentino marcha 12° en el Mundial de Pilotos con 27 puntos. Su campaña incluyó actuaciones destacadas como el séptimo puesto en Miami, el sexto en Canadá y nuevas llegadas a los puntos en Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica e Italia. Sin embargo, el tramo más reciente fue menos favorable y abandonó en dos de sus últimas tres presentaciones.
Alpine ocupa actualmente el sexto puesto entre los constructores con 68 unidades, de las cuales 41 fueron aportadas por Pierre Gasly y 27 por Colapinto. El equipo llegará a Austin con la intención de recuperar competitividad en el comienzo de una seguidilla exigente.
El campeonato también entra en su etapa decisiva. Kimi Antonelli lidera la tabla con 340 puntos y aventaja por 102 a su compañero de Mercedes, George Russell. Detrás aparecen Lewis Hamilton, con 229, y Max Verstappen, con 221 después de ganar consecutivamente en Bahréin y Singapur.
Luego de Estados Unidos, la Fórmula 1 continuará su recorrido por América con los Grandes Premios de México, São Paulo y Las Vegas. Después viajará a Qatar y Abu Dhabi para cerrar una temporada que todavía tiene seis competencias por delante.
Para Colapinto, Austin significará además el regreso a la pista después de una semana sin actividad. La primera aparición será el viernes 23 y el objetivo estará puesto en recuperar terreno en un circuito donde ya sabe lo que significa terminar entre los diez mejores.
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