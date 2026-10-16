La Fórmula 1 no corre este fin de semana: cuándo vuelve

Tras Singapur, el calendario hará una pausa y Colapinto reaparecerá el 23 de octubre en Austin. La competencia será el domingo 25.

La Fórmula 1 tendrá un fin de semana de descanso después del Gran Premio de Singapur y no habrá actividad oficial el sábado 17 ni el domingo 18 de octubre. La pausa forma parte del calendario previsto para la temporada 2026 y servirá como transición antes del comienzo de la gira americana, que tendrá como próxima parada el Gran Premio de Estados Unidos .

La categoría regresará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas , en Austin , donde Franco Colapinto volverá a competir con Alpine . El argentino buscará cortar una racha de tres carreras sin sumar puntos después de los Grandes Premios de Azerbaiyán , Bahréin en Malasia y Singapur .

La actividad comenzará el viernes 23 con dos entrenamientos libres. La FP1 está programada para las 14.30 de Argentina , mientras que la segunda práctica será desde las 18 . El sábado 24 se disputará la FP3 a las 14.30 y la clasificación comenzará a las 18 . La carrera principal será el domingo 25 desde las 17 .

A diferencia de otras fechas del campeonato, Austin no tendrá carrera Sprint durante 2026. El formato será el tradicional, con tres prácticas, clasificación y competencia principal.

La pausa no responde a ninguna cancelación ni modificación extraordinaria. Se trata de un descanso previsto entre Singapur y el inicio de la gira por el continente americano, que concentrará cuatro fechas consecutivas y puede resultar determinante tanto para la pelea por el título como para las posiciones del campeonato.

Colapinto vuelve a un circuito con buenos recuerdos

El trazado estadounidense tiene un antecedente especial para Colapinto. En 2024, cuando corría para Williams, terminó décimo y consiguió allí su primer punto en la Fórmula 1. Un año después, ya como piloto de Alpine, finalizó 17°.

En la actual temporada, el argentino marcha 12° en el Mundial de Pilotos con 27 puntos. Su campaña incluyó actuaciones destacadas como el séptimo puesto en Miami, el sexto en Canadá y nuevas llegadas a los puntos en Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica e Italia. Sin embargo, el tramo más reciente fue menos favorable y abandonó en dos de sus últimas tres presentaciones.

Alpine ocupa actualmente el sexto puesto entre los constructores con 68 unidades, de las cuales 41 fueron aportadas por Pierre Gasly y 27 por Colapinto. El equipo llegará a Austin con la intención de recuperar competitividad en el comienzo de una seguidilla exigente.

El campeonato también entra en su etapa decisiva. Kimi Antonelli lidera la tabla con 340 puntos y aventaja por 102 a su compañero de Mercedes, George Russell. Detrás aparecen Lewis Hamilton, con 229, y Max Verstappen, con 221 después de ganar consecutivamente en Bahréin y Singapur.

Luego de Estados Unidos, la Fórmula 1 continuará su recorrido por América con los Grandes Premios de México, São Paulo y Las Vegas. Después viajará a Qatar y Abu Dhabi para cerrar una temporada que todavía tiene seis competencias por delante.

Para Colapinto, Austin significará además el regreso a la pista después de una semana sin actividad. La primera aparición será el viernes 23 y el objetivo estará puesto en recuperar terreno en un circuito donde ya sabe lo que significa terminar entre los diez mejores.