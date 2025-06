La frase del Kun Agüero que le romperá el corazón a Lionel Messi

El ex delantero se deshizo en elogios para el joven mediocampista Lamine Yamal durante un stream.

Rendido a sus pies, el ex delantero histórico de Manchester City no dudó en destacar el estilo de juego del joven jugador español: "Lamine Yamal juega para el equipo y no le importa si marca más o menos goles. Él da muchas asistencias y siempre es un jugador que crea ocasiones".