La IA predijo un fuerte resultado para la primera semifinal entre Boca-Vasco Da Gama

La Inteligencia Artificial se la jugó y lanzó un pronóstico sobre el duelo de esta noche en La Bombonera. Resultado, claves del partido y goleadores.

Boca tiene un partido clave este martes ante Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana , un trofeo que el elenco azul y oro tiene entre ceja y ceja debido a que tiene el deseo de volver a levantar un un título internacional entendiendo que el último fue la Recopa Sudamericana en 2008. Para este duelo donde no estará Leandro Paredes por lesión, el xeneize se prapara para un duelo picante en La Bombonera.

Hay un sinfín de expectativas en torno al desarrollo y resultado de la primer serie por las semifinales. En las últimas horas, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó su pronóstico con un resultado ajustado para el primero de los enfrentamientos.

La pelota parada y los duelos aéreos: En llaves de semifinales tan cerradas y parejas, los detalles marcan la diferencia. Quien logre mayor precisión y firmeza en las jugadas de estrategia (tiros libres y córners) tendrá un arma fundamental para destrabar el marcador.

El orden defensivo del Vasco da Gama: Los equipos brasileños suelen plantear partidos inteligentes de visitante en copas internacionales. Si Vasco logra cortar los circuitos de juego en el mediocampo xeneize y neutralizar las transiciones rápidas, buscará desesperar al local y lastimar de contragolpe.

La presión inicial en La Bombonera: Para Boca es vital imponer condiciones desde el primer minuto. El factor localía y el empuje de su gente suelen pesar en este tipo de instancias internacionales, por lo que buscará tomar la iniciativa y conseguir una ventaja que le permita ir a definir con tranquilidad a Río de Janeiro.

La llamativa confesión del Vasco Arruabarrena acerca de su salud y su trabajo en Boca.

Horas claves: Arruabarrena tendría candidato para reemplazar a Paredes en las semifinales ante Vasco Da Gama

A Boca le salió caro la visita al puntero Instituto de Córdoba, porque no pudo llevarse los tres puntos para acortar las diferencias y recibió una dura noticia: se lesionó Leandro Paredes minutos después de haber ingresado al campo de juego desde el banco suplentes. Al paso de las horas, se confirmó que no se trata de una lesión menor.

La preocupación mayor está en lo que ocurrirá en el duelo de semifinales con Vasco Da Gama por Copa Sudamericana, un enfrentamiento trascendental debido a la imperiosa búsqueda del club durante años para volver a ser protagonistas en el plano internacional. Tendrá que afrontar la serie sin su capitán y líder futbolístico, y buscar un reemplazante.

Quién se encamina para ser el reemplazante de Paredes

Este lunes será importante para empezar a definir el 11 inicial para jugar el duelo de este martes en La Bombonera. El arquero estaría definido (Álvaro Montero), al igual que la defensa: Leandro Lozano, Lautaro DI Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Y aquí llega el interrogante sobre el mediocampo. Según trascendió, a pesar de que Williams Alarcón tenía muchas chances, el Vasco Arruabarrena optaría por el chileno Carlos Palacios, quien en los últimos partidos demostró estar elevando su nivel en comparación a lo hecho en sus primeros años en el club.

Junto a Palacios estarían Milton Delgado y Santiago Ascacibar. Por otra parte, en la delantera estarían Leonel Flores, Miguel Merentiel y el tercer delantero en duda: Sebastián Villa (con más chances) o Ángel Romero.

El probable equipo de Boca vs. Vasco da Gama

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel.