La polémica historia que subió Leonel Flores a Instagram en respuesta a un jugador de Vasco Da Gama

El futbolista de Boca posteó en su cuenta personal una imagen que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El juvenil de Boca , Leonel Flores , publicó una polémica historia en su cuenta de Instagram, que fue una respuesta a una chicana subida por el jugador de Vasco Da Gama , Thiago Mendes. En la imagen, se lo ve al futbolista del Xeneize partiendo a la mitad el escudo del club brasilero.

La semana anterior, tras la victoria de Vasco en La Bombonera , Mendes publicó una historia en la que lo habían etiquetado en la que realizaba la misma acción, rompiendo el escudo de Boca. Esta imagen causó una gran polémica, con un pedido de disculpas incluído.

"En medio de la emoción y la adrenalina del partido, terminé compartiendo varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como suelo hacer habitualmente, y no me fijé en los detalles de una de las imágenes. En cuanto me di cuenta, eliminé la publicación", manifestó el futbolista brasilero en un comunicado .

El comunicado de Thiago Mendes, DISCULPÁNDOSE por la historia que reposteó que lo mostraba a él PARTIENDO al escudo de Boca:



"Quiero aclarar lo sucedido con un repost que hice durante la madrugada y que ya fue eliminado.



En medio de la emoción y la adrenalina del partido,… pic.twitter.com/Yt43tHs5gS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 14, 2026

"En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, a su historia o a su hinchada", terminó el mensaje de Mendes, tras la viralización de la imagen, que generó la respuesta de Flores.

Es posible que puertas adentro no agrade mucho la decisión del juvenil, que en su primera temporada en Primera ya fue llamado por la selección argentina, y tiene que cuidar su profesionalismo.

La heroica actuación de Paredes ante Vasco Da Gama

Leandro Paredes se convirtió en el héroe de la serie de Boca ante Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana al convertir el tercer gol del Xeneize que le dio la clasificación a la final de la competición.

El volante estuvo en duda toda la semana ya que sufrió un desgarro hace once días contra Instituto. No pudo ser parte de la ida, en la que Boca cayó 1-0, pero se exigió en la semana y sumó más de media hora y fue clave para dar vuelta la serie.

A los 43 minutos del segundo tiempo, cuando todo parecía apuntar a los penales, el capitán del Xeneize tomó la pelota en campo rival, y al no tener presión de los jugadores del Vasco, pateó con un efecto que complicó al arquero, que no pudo detener el disparo.

¡GOLAZO DE PAREDES PARA EL TERCERO DE BOCA!



El mediocampista del Xeneize sacó un tremendo remate desde larga distancia y, con este resultado, Boca se estaría metiendo en la final.



CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/ZYTD2cjTjV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 21, 2026

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, que será el 21 de noviembre en Barranquilla, el capitán comentó: "Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo, solo agradecimiento a este grupo increíble que están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club donde merece estar y vamos por buen camino".

Además, habló sobre como se plantó el Xeneize en Brasil: "Hicimos una vuelta muy buena, hicimos muy buen segundo tiempo en La Bombonera y hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin".

Sobre el Maracaná, el volante chicaneó a los brasileros: "Había venido dos veces y había ganado dos. Me siento como en casa". Los dos partidos que menciona fueron con la selección argentina, cuando ganó la final de la Copa América y en Eliminatorias Sudamericanas.