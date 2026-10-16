Los detalles de la polémica en Boca por la visita de Leonel Flores a un comedor y el pedido a Leandro Paredes.

Leonel “Leito” Silva es el influencer que organiza ollas populares en Monte Chingolo y se convirtió en protagonista de una historia de la que habla el mundo Boca . Todo comenzó después de que la visita de Leonel Flores a su comedor barrial fuera malinterpretada como una salida nocturna del futbolista un día después de la derrota del Xeneize ante Vasco da Gama.

La olla popular que organiza Silva funciona todos los miércoles desde hace dos años en el barrio Santa María, en Monte Chingolo, partido de Lanús. Desde hace un año, el influencer incorporó la modalidad de invitar cada 15 días a alguna figura conocida para sumar entretenimiento a la propuesta. “Hace 3 años estoy en las redes, hoy en día estoy rodeado de mucha gente y artistas, estoy con el proyecto este que es traer a los que más pueda y se saquen las fotos con sus figuras”, explicó.

El contacto con Leo Flores no se dio de manera directa, sino a través de su pareja, Cami Espinosa. “Se lo agradecí a los dos, más a Cami, lo conocí por ella”, relató Silva, quien remarcó que la joven fue, en sus palabras, la “invitada especial” de la jornada. El influencer acostumbra publicar un flyer un día antes de cada edición para anunciar quién lo visitará, pero en esta ocasión el propio futbolista le pidió discreción.

“Me dijo que no ponga nada porque se puede correr todo”, recordó Silva sobre el pedido de Flores, que buscaba evitar que la noticia de su presencia generara una convocatoria descontrolada antes de la actividad. El organizador respetó esa decisión y esperó hasta el día del evento para confirmar la visita, que terminó por concretarse sin inconvenientes.

La noche de Flores en el comedor y el pedido a Leandro Paredes

Según la descripción de Leito Silva, el delantero de Boca Juniors se comportó con una naturalidad que no esperaba. “Leo vino como si nada, como si me conociera de hace tiempo, un amigo de toda la vida, me abrazó, compartió algo con mi viejo”, señaló. El influencer destacó en particular la paciencia del jugador ante la cantidad de personas que se acercaron a saludarlo: “La humildad de que lo colapsen, no tuvo drama con todos, le firmó la camiseta a todos, un gesto enorme, estoy súper agradecido”.

Silva también dejó un mensaje dirigido a otro referente del plantel de Boca Juniors. “Leandro Paredes es mi ídolo, no pierdo la fe”, expresó el organizador, quien manifestó su deseo de que el capitán xeneize se sume en el futuro a alguna de sus jornadas solidarias en Monte Chingolo. La ilusión de Silva se suma a la lista de artistas y futbolistas que ya visitaron la olla popular desde que incorporó la modalidad de invitados especiales, hace un año.

La publicación de las fotos y videos del encuentro, que Silva difundió recién después de que Flores se retirara del lugar, generó una ola de críticas en las redes sociales. El organizador explicó que las imágenes subidas cerca de las 23:30 fueron interpretadas de manera errónea: muchos usuarios pensaron que esa era la hora real del encuentro y cuestionaron al futbolista por no estar concentrado, un día después de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

“Me levanté 10:30 y me atacaban a mí, porque subí historias de él una vez terminada la olla, 11 y media de la noche, subí los videos y fotos. La gente pensó que era esa hora cuando tiene que estar concentrado”, relató Silva. El influencer, que aseguró no utilizar Twitter de manera habitual, se enteró del episodio a través de su hermana. “Me dice, te están funando en Twitter”, recordó.