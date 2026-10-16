Vasco da Gama recibió una fuerte demanda millonaria antes de la revancha con Boca: la cifra astronómica del reclamo

El elenco brasileño fue notificado de una demanda por una cifra millonaria. El motivo del reclamo.

Tan solo un día después de haber resuelto el estadio en el que jugará la revancha ante Boca por las semifinales de Sudamericana , Vasco da Gama recibió una fuerte noticia que impacta de lleno en las arcas de la institución: recibieron una demanda millonaria.

El club fue notificado con una demanda por un monto de 3.2 millones de reales, lo que equivale a 600 mil dólares . La misma fue propulsada por Leandro Castán, exdefensor de 39 años que jugó en el club en un período entre 2018 y 2022. Su principal reclamo es el incumplimiento de pago luego de una rescisión de contrato hecha en 2022.

El club se había comprometido a pagar dos millones de reales en 66 cuotas, pero solo hizo el pago de dos de ellas. Ante esa situación pide que se incluyan penalizaciones e intereses por las irregularidades a la hora de cumplir con el acuerdo pos-rescisión.

Fin de la novela: la revancha entre Boca y Vasco Da Gama será en el Maracaná

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, el Maracaná será la sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

El Xeneize vuelve al estadio después de casi tres años, con un último antecedente que no quiere recordar: en la mítica cancha brasilera, cayó en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense.

La resolución en Brasil para que se juegue en el Maracaná

La presentación para que la sede sea en otra cancha había sido realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A., la empresa que administra, opera y mantiene el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

AHORA | La Justicia de Brasil RECHAZÓ el recurso del consorcio de FLA-FLU y quedó CONFIRMADO que MARACANÃ es el escenario de VASCO DA GAMA - #BOCA el martes 21.30 hs.



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Los clubes cariocas, clásicos rivales entre sí, argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede. En caso de que eso pase, Flamengo y Fluminense temen que el campo de juego se deteriore y se vean perjudicados para jugar los partidos como locales allí.

La desestimación del recurso era el último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quedara asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70.000 entradas.

Por los idas y vueltas en la Justicia de Brasil, CONMEBOL incluso le avisó al Vasco Da Gama que si no se resolvía, la sede podía llegar a mudarse a Asunción, Paraguay, donde la entidad sudamericana tiene sus oficinas principales.

Según la información del Diario Olé, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya le notificó a Boca que la sede inamovible será el Maracaná, donde el martes que viene buscará dar vuelta la serie que empezó con un traspié en La Bombonera.