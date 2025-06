La queja del chileno Carlos Palacios a sus primeros meses en Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/1939037090924126546&partner=&hide_thread=false “A veces me voy por ahí a distraerme un rato, soy persona y soy joven. Tengo una vida más allá de la presión que uno sabe que tiene“.



“Se habla de que uno no puede salir, pero uno a veces uno quiere disfrutar el momento. Voy por ahí a distraerme un rato. Soy persona, soy joven. Tengo una vida más allá de la presión que uno sabe que tiene”, dijo el jugador al referirse de sus salidas de distracción que han generado polémica en el club.

Por otra parte agregó: “Siento que no tiene nada de malo, no te va a hacer más ni menos por salir a algún lado, por compartir con tus amigos, por querer divertirte un rato, no te va a hacer una persona diferente. Ni miro lo que hablan o lo que opinen de mí, cada uno sabe lo que puede hacer“.

Insólito: llegó a Boca el último mercado y habló de una posible salida

“Siempre me ha gustado el fútbol portugués y el holandés”, expresó en un vivo de Instagram, sugiriendo posibles destinos fuera de Argentina. También confesó su deseo de volver a jugar en el fútbol brasileño: "Me gustaría volver a Brasil, una liga explotada mal. Siento que en su momento estuve bien y después me comenzaron a pasar cosas. Creo que nunca fui fuerte de mente y me dejé llevar por situaciones que no me dejaron rendir o explotar. Pero me gustaba, el país era maravilloso, era supe competitiva la liga".

Carlos Palacios.jpg Carlos Palacios con la camiseta de Boca

Además, Palacios no descartó un regreso a su país: "Obviamente a Colo Colo quiero volver en su momento si se puede. Voy a volver feliz, siento que me fui como yo quería irme, campeón y siendo importante. La gente me quiere y me lo reconoce".