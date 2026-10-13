Los peculiares apodos que le pusieron a Enzo Fernández en Manchester City

Enzo Fernández se convirtió rápidamente en una pieza clave del Manchester City, siendo el reemplazo directo de Rodri, mediocampista que era líder en el club y decidió continuar su carrera en el Barcelona de España. A fuerza de un buen rendimiento y la cercanía en el trato que demuestra su personalidad, el jugador de la Selección argentina se ganó un lugar en los citizens.

Hay buena relación con sus compañeros, lo dejaron expuesto en sus redes sociales luego de un posteo que hizo Enzo tras la importante victoria por 3-0 en el clásico ante Liverpool. En esa publicación hecha, lo compañeros le hicieron distintos comentarios e hicieron público distintos apodos que hasta entonces mantenían en la privacidad.

“Estamos de vuelta. Qué victoria fuera de casa. Gracias por su apoyo, como siempre. Que lo disfruten”, escribió en su posteo el mediocampista, celebrando la victoria. Esto fue el espacio para que sus compañeros dejen expuesto el cariño hacia él.

El francés Rayan Cherki le puso un sobrenombre que llamó la atención: "Hulk", escribió en el posteo. Sin embargo esa situación no quedo ahí y el defensor Rúben Dias lo llamó "Bicho", tal como se hace conocer Cristiano Ronaldo, rival histórico de su ídolo Lionel Messi.

"El vacío será enorme": El triste mensaje de un integrante del CT de la Selección para Messi por su despedida

La despedida de Messi de la Selección argentina generó una sensación de tristeza en los hinchas que aún siguen buscando respuesta. Era previsible por el contexto y el avance de su edad, pero difícil de asimilar por lo que significa el fin de una etapa que lideró un jugador que es considerado como uno de los mejores de la historia.

No solo los fanáticos sintieron el golpe de esta decisión, sino que puertas adentro del combinado nacional también se vieron afectados por el fin de esta era. Después de que jugadores como Enzo Fernández se derrumben en llanto en medio de la despedida, un integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni lanzó un triste y emotivo mensaje en sus redes sociales.

El fuerte mensaje para Messi tras su despedida: "El vacío será enorme"

"10/10 no es casualidad, espere este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus abrazos encontré amor, en cada salida al campo era mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría. El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar". Quién hizo esas referencias en el inicio de un extenso escrito fue el preparador físico Luis Martín, quien lleva ocho años en el cargo.

Por otra parte, siguió relatando sobre el impacto de su salida: "Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona. Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás hubiera imaginado. Solo espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad. Te voy a extrañar".