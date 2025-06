Marcos Rojo fue declarado "persona no grata" por la barra de Estudiantes de La Plata

El defensor de 35 años atraviesa un momento de definiciones. Con contrato hasta diciembre, no fue tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo para el debut de Boca en el Mundial de Clubes y, según trascendió, la decisión no fue solo futbolística: hubo también cuestiones de indisciplina que precipitaron su exclusión. Ya había sido relegado en el último encuentro oficial bajo el interinato de Mariano Herrón, y ahora parece haber quedado definitivamente al margen del plantel profesional.

“Persona no grata. Agrupación Dignidad Pincharrata”, rezaba el flyer, en el que se reflejaba el malestar de una parte importante de la hinchada. No se trata de una reacción aislada: en sus últimas visitas al estadio UNO con la camiseta de Boca, Rojo fue abucheado e incluso tildado de “traidor” por los simpatizantes albirrojos. Las críticas se centran en su decisión de firmar con Boca luego de un semestre en Estudiantes donde, debido a lesiones, casi no jugó.

Rojo 2.jpg Marcos Rojo en su paso por Estudiantes de La Plata

Estudiantes quiere repatriar a Marcos Rojo

Pese a este clima adverso en las tribunas, desde la dirigencia platense no le cerraron las puertas por completo. Agustín Alayes, director deportivo del club, salió a dar su visión: “Yo los quiero a todos los ex. Marcos resignó plata y vino. No me gusta que toda la cancha silbe y putee a un jugador que pasó por acá”, dijo en diálogo con el programa No es una copia. Sus palabras, sin embargo, contrastan con el pulso de la calle, donde la figura de Rojo parece haber quedado en un punto sin retorno.

Mientras tanto, el jugador optó por el silencio. Consciente de que su ciclo en Boca está llegando a su fin, evalúa opciones para lo que podría ser el último tramo de su carrera. Una de las alternativas que se barajan es el Inter Miami, club de la MLS que ha sumado figuras de renombre en los últimos mercados y podría ofrecerle continuidad lejos del ruido local.