Messi al Mundial de Clubes: qué tiene que pasar para que Inter Miami lo juegue

Messi Inter Miami.jpg Lionel Messi está contento porque Inter Miami ya tiene a Luis Suárez y podrían sumarse la experiencia de Marcos Rojo y la juventud del talentoso Cristian Medina.

Es que el Mundial de Clubes ofrece una plaza para el país que aloja el certamen. Entendiendo que se desarrollará en territorio estadounidense, es una realidad que Las Garzas que tiene estrellas con pasado por Barcelona como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba participe del torneo ya que en la FIFA ven con buenos ojos que el rosarino pueda disputar el torneo que coronará un campeón.

Sin embargo, la lógica indica que la Major League Soccer (MLS) le entregará este cupo, que se otorga a un club sin importar los méritos deportivos, al campeón del certamen de clubes. Sin embargo, la decisión no fue tomada y las dos opciones (entregar el pase al campeón o al equipo que defiende Messi), estarán disponible.

El Tata Martino confesó como avanza la lesión de Messi

Desde la final de la Copa América 2024 de Estados Unidos donde la Selección Argentina se erigió como la bicampeona es que Lionel Messi no puede recuperarse de la lesión que sufrió en su tobillo derecho, y aún no ha podido sumarse a su equipo, el Inter Miami de cara a la Major League Soccer y los respectivos torneos norteamericanos.

Tata Martino.jpg El Tata Martino y Lionel Messi

Es por eso que el flamante entrenador de las Garzas, Gerardo el Tata Martino, habló acerca de cómo continúa la recuperación del 10 argentino y dio más detalles de su regreso a las canchas después de más de un mes afuera.

El equipo de David Beckham se prepara para un duelo clave en la continuidad de la Major League Soccer donde buscará volver con todo, y donde tiene enfrente una final adelantada por la cima de la Conferencia Este frente a Cincinnati.

En la previa al partido, una de las grandes incógnitas reside en el regreso de Lionel Andrés Messi a los campos de juego. La preocupación existe, desde la afición, que desea contar con su máxima figura, y dentro del cuerpo técnico de Gerardo Martino, que ha tenido que arreglárselas para intentar disimular la ausencia tan importante del astro argentino.

messi martino.png

En la conferencia de prensa que sirvió como antesala al partido, el entrenador rosarino dijo en primer lugar ante la consulta por el astro argentino: “Los tiempos, maso menos, están. No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale al campo y está trabajando con los preparadores físicos”.

“Va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina, porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien. No hay una fecha estimativa", completó el ex DT de Newell’s, la Selección Argentina, entre otros.

Recordemos que el equipo del argentino recibirá a los de Ohio este sábado desde las 20:30 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami, y luego se le viene una seguidilla de partidos importantes en la liga norteamericana.