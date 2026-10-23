Preocupación en Alemania por la salud de Vincent Kompany: qué le pasó al entrenador del Bayern Munich.

Vincent Kompany asustó a todos tras la última práctica del Bayern Múnich . El director técnico de origen belga se desplomó en el centro de entrenamiento de Säbener Straße y debió ser trasladado en ambulancia a un hospital. Según informó Sky Sport de Alemania , su estado es estable.

Antes del operativo, un helicóptero de rescate había aterrizado en el predio. Luego, el club alemán emitió un comunicado para informar sobre la situación. "Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica este viernes tras sufrir un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern. El entrenador del primer equipo estaba presenciando la sesión del filial. Está siendo sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y de la actividad competitiva", explicaron.

El episodio se produjo después de varios días en los que el entrenador de 40 años había sufrido complicaciones por una infección viral. El diario Bild fue el primero en dar a conocer lo sucedido, mientras crecía la preocupación por su estado de salud. La enfermedad ya había condicionado su actividad durante la semana pasada. Aunque se encontraba debilitado, el belga estuvo en el banco de suplentes durante la goleada por 6-1 frente al RB Leipzig, pero optó por no brindar declaraciones a la prensa.

Además, el DT se ausentó de los entrenamientos del lunes y el martes. Su estado físico también lo había mantenido al margen de una conferencia de prensa previa al encuentro de Champions League ante el Arsenal, que terminó con un empate 2-2 como local. En aquella oportunidad, el segundo entrenador, Aaron Danks, ocupó su lugar ante los medios. Kompany, sin embargo, logró regresar para dirigir el partido, antes del nuevo episodio que encendió las alarmas en el club alemán.

Nico Paz brilló con un doblete ante Manchester United

Nico Paz tuvo una noche consagratoria en la Champions League. El argentino fue la gran figura del Como, que goleó 4-1 al Manchester United por la tercera fecha de la fase regular, con dos goles y una asistencia del mediocampista de 22 años. La actuación lo confirmó como uno de los futbolistas argentinos de mayor crecimiento en Europa y también como una de las principales cartas de renovación de la Selección Argentina.

Paz abrió el marcador apenas a los dos minutos. Recibió sobre la derecha, controló, se sacó de encima la marca de Harry Maguire y sacó un zurdazo cruzado que se metió junto al palo más lejano de Senne Lammens. Fue su primer gol en la máxima competencia europea con la camiseta del conjunto italiano.

En el segundo tiempo volvió a ser determinante. A los cuatro minutos filtró un pase preciso para Anastasios Douvikas, que definió el 2-0. Ocho minutos más tarde, el propio Paz robó la pelota en la salida de Carlos Baleba, encaró al arquero y resolvió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3-0 parcial.

El cuarto tanto fue obra de Jacobo Ramón, mientras que Joshua Zirkzee descontó en tiempo cumplido para el 4-1 definitivo. Paz fue reemplazado a diez minutos del final y recibió una ovación de los hinchas del Como, que vive su primera participación en la Champions y quedó con seis puntos después de tres jornadas.