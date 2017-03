DR. HERMAN SCHROEDER

20-03-2015 - 20-03-2017 No he muerto. Sólo me fui antes.Tomé uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles... Tus hijos Juan Carlos, Roberto, Alejandro y Luis Mario. Tus hijas políticas Alejandra, Gabriela, Fernanda y Verónica. Tus nietos Candelaria, Herman, Nicolás, Carolina, Javier, Catalina, Victoria, Franco, Ivana, Magalí, Martin, Emilie, Sophie y Tomas.