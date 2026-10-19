BTS llegó a la Argentina: se filtraron las primeras fotos en el país

La banda surcoreana aterrizó en Ezeiza en un avión privado y fue trasladada bajo un fuerte operativo de seguridad. Se presentará el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

BTS ya está en la Argentina. Después de su paso por Chile, los siete integrantes del grupo surcoreano llegaron al país a bordo de un avión privado y las primeras imágenes de su arribo comenzaron a circular. La banda se prepara para tres conciertos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco de su gira mundial ARIRANG.

El grupo viajó en un Boeing 777 que utiliza habitualmente para sus desplazamientos internacionales. Un día antes había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza otra aeronave del mismo modelo, que trasladó al personal técnico, el equipo de producción y el resto de la comitiva que acompaña a los músicos durante la gira.

El ingreso de los integrantes de la banda se realizó por el FBO, la terminal destinada a los vuelos privados. Desde allí, fueron trasladados en un colectivo convencional hasta el sector de migraciones, antes de abordar los vehículos que los llevarían a sus respectivos alojamientos.

Las primeras fotos de BTS en Argentina

Las imágenes del arribo permitieron observar los looks elegidos por algunos de los integrantes. V fue fotografiado con una camisa a cuadros en tonos rojos y negros, parcialmente abierta, auriculares celestes colgados del cuello y lentes de sol oscuros. Cerca de él, integrantes del equipo de seguridad aguardaban para organizar el traslado.

Jungkook, por su parte, apareció con una campera gris con capucha que le cubría buena parte del rostro. El cantante llevaba una cámara fotográfica en sus manos, con la que registró el momento de su llegada. Los tatuajes visibles en sus manos y el equipo fotográfico fueron algunos de los detalles que se destacaron en las imágenes tomadas en el aeropuerto.

Otra de las secuencias mostró a J-Hope caminando junto a Jungkook desde la puerta de salida hacia los vehículos estacionados en la vereda. J-Hope llevaba un gorro de lana oscuro.

Suga también fue fotografiado durante el recorrido. El músico llevaba una gorra con la letra “L” y una campera oscura, mientras caminaba junto a un hombre que trasladaba un bolso de mano con ruedas.

En tanto, Jin apenas pudo ser captado a través de una de las ventanillas de una van. En la imagen se lo observó con una camisa Gucci y una gorra.

Jimin, que lucía el cabello rubio y largo, fue registrado mientras cruzaba el estacionamiento rumbo a uno de los vehículos. Llevaba una campera beige, una gorra de cuero negra y un bolso de mano.

Quien no apareció en las fotografías difundidas fue RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon.

Un fuerte operativo de seguridad en Ezeiza

La llegada de BTS estuvo acompañada por un importante dispositivo de seguridad. El traslado incluyó siete vans individuales y una custodia policial desplegada durante el recorrido hacia los hoteles.

Una de las imágenes mostró una fila de motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con agentes uniformados y armados, que escoltaba el convoy de camionetas negras. Entre los vehículos se encontraba una Toyota con vidrios polarizados.

Cuándo son los shows de BTS en La Plata

Los recitales se realizarán el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, en los tres casos a las 20. La primera fecha fue incorporada posteriormente, como respuesta a la demanda generada por los conciertos anunciados originalmente para el 23 y el 24.

La gira ARIRANG reúne nuevamente a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook después de sus proyectos individuales y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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El recorrido internacional contempla más de 80 conciertos en 34 regiones. Luego de las presentaciones argentinas, el grupo continuará su gira en San Pablo, Brasil, donde tiene previsto actuar el 30 de octubre.

Además, el concierto del sábado 24 de octubre en La Plata tendrá una transmisión especial en vivo en cines de distintos países de Sudamérica. La iniciativa fue organizada por HYBE, la compañía que representa a BTS, que seleccionó dos presentaciones de la región para esta propuesta: la de Argentina y la de Brasil.