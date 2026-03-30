Furor por BTS: fanáticos acampaban seis meses antes del show y fueron desalojados

El “BTS World Tour Arirang” llegará al Estadio Único con una puesta en escena 360° y el furor por el grupo surcoreano es viral.

La Plata se prepara para recibir en octubre próximo a la banda surcoreana BTS . El fenómeno global del K-Pop llegará a la Argentina en los próximos meses y los fanáticos esperan ansiosos el arribo de la banda que hará más de 80 conciertos alrededor del mundo.

Tal es el fanatismo que muchos decidieron acampar en las inmediaciones del estadio y por orden municipal fueron desalojados el pasado fin de semana. La primera carpa se apostó frente a las puertas del lugar a la espera del 23 y 24 de octubre cuando finalmente sean los dos shows que los coreanos tienen previstos en la Argentina.

Sin embargo, la Municipalidad de La Plata llevó adelante el desalojo de la misma ya que desde la comuna se explicó que no está permitido acampar en la vía pública y que la medida busca mantener el “orden público”. Además, sostiene que hay una antelación excesiva ya que faltan 7 meses para el concierto y que ni siquiera están a la venta las entradas.

“La ocupación del espacio es prematura e irregular”, argumentaron las autoridades que, al mismo tiempo, consideraron que el operativo de desalojo es una medida de prevención para evitar incidentes en las inmediaciones del estadio.

Acampe en La Plata por BTS

Qué se sabe del nuevo álbum de BTS

El nuevo álbum de BTS contendrá un total de 14 canciones. Se enfocaron en producir el álbum en la segunda mitad de 2025, reflejando sus pensamientos individuales en la música y determinando la dirección del álbum juntos.

Cada canción está profundamente imbuida de las emociones y preocupaciones que sintieron durante su viaje pasado. También, a través de las canciones buscaron plasmar la gratitud hacia ARMY (nombre del fandom de la boy band coreana) que ha esperado durante mucho tiempo la promoción completa del grupo. Las historias contenidas en todas las canciones son la narrativa de BTS y un mensaje a los fans de todo el mundo que han estado a su lado.

Recordemos que BTS había entrado en una pausa militar que comenzó con el alistamiento de Jin en diciembre de 2022. Siguiendo luego con en junio de 2024, con J-Hope, RM, V, Jimin y Jungkook, quienes fueron dados de baja uno por uno, y Suga, quien se desempeñó como trabajador de servicios sociales, fue liberado del servicio en junio del año pasado, poniendo fin a la pausa militar mientras el grupo se preparaba para un regreso grupal completo.

A medida que cada uno iba siendo desafectado de sus obligaciones militares, cada artista apostó por publicar material cómo solista lo que hizo mas amena la espera por parte de los fanáticos de BTS.