Furor por la gira de la banda K-Pop BTS: dónde y cuándo se presentará en Argentina

La boy band coreana confirmó que se viene material nuevo en el mes de marzo y le seguirá una gira mundial.

Un sitio especializado en música pop de Colombia aseguró que la exitosa boy band de K-Pop, BTS , sumará a Latinoamérica a su próxima y esperada gira mundial, que se dará tras el lanzamiento de su álbum con fecha para el mes de marzo.

En las últimas horas, la noticia se confirmó y el anuncio no solo sorprendió a los seguidores sino que generó furor en las redes sociales. El grupo confirmó que su gira mundial de 2026 incluirá dos fechas en Argentina, programadas para el 23 y 24 de octubre en Buenos Aires. Por el momento no se pusieron a la venta las entradas lo que genera mayor expectativa en los fanáticos.

Gira BTS

Qué se sabe del nuevo álbum de BTS

El nuevo álbum de BTS contendrá un total de 14 canciones. Se enfocaron en producir el álbum en la segunda mitad de 2025, reflejando sus pensamientos individuales en la música y determinando la dirección del álbum juntos.

Cada canción está profundamente imbuida de las emociones y preocupaciones que sintieron durante su viaje pasado. También, a través de las canciones buscaron plasmar la gratitud hacia ARMY (nombre del fandom de la boy band coreana) que ha esperado durante mucho tiempo la promoción completa del grupo. Las historias contenidas en todas las canciones son la narrativa de BTS y un mensaje a los fans de todo el mundo que han estado a su lado.

Recordemos que BTS había entrado en una pausa militar que comenzó con el alistamiento de Jin en diciembre de 2022. Siguiendo luego con en junio de 2024, con J-Hope, RM, V, Jimin y Jungkook, quienes fueron dados de baja uno por uno, y Suga, quien se desempeñó como trabajador de servicios sociales, fue liberado del servicio en junio del año pasado, poniendo fin a la pausa militar mientras el grupo se preparaba para un regreso grupal completo.

A medida que cada uno iba siendo desafectado de sus obligaciones militares, cada artista apostó por publicar material cómo solista lo que hizo mas amena la espera por parte de los fanáticos de BTS.