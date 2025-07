De monja a deslumbrar en La Voz Argentina: Lucila, la joven que enamoró al jurado

Con la canción "Entra a mi hogar", de Los Manseros santiagueños, la ex monja logró sorprender a los jurados del certamen y que Soledad Pastorutti logre sumarla a su equipo. Tras su presentación, la joven de 31 años contó que fue monja durante seis años.

Oriunda de Córdoba, Lucila expresó: "Soy una persona sencilla, me gusta jugar mucho al fútbol y me sensibiliza cuando me hablan mi papá o mi mamá". En esa misma línea, contó que su primera conexión con la música fue al año de vida, cuando le regalaron una guitarra de plástico y reveló su conexión con la religión.