La diputada neuquina que terminó en la guardia: la foto y su aclaración llena de humor

"El finde me broté con una alergia, para el día del amigo (alergia a los amigos! Jajaja)", bromeó. "En la casa de mi amiga no había Benadryl, al lado vive mi otra amiga pero dormía (gran amiga ), así que terminé en la guardia del SAN LUCAS", relató la legisladora neuquina.

"Mes y medio atrás estuve en misma clínica pero pediátrica, operando a mi hija", siguió sobre la visita inesperada al centro de salud, en medio de los festejos por el Día del Amigo. Su publicación apuntaba a agradecer a todas las personas qeu la atendieron ante la complicación de su alergia.

"Al entrar, me pongo a esperar rascándome por todo lados y una señora (hermosa y simpática), me mira y me dice… VIVA LA LIBERTAD! Jejeje! Más linda!", escribió Márquez en sus redes. "GRACIAS POR LA CÁLIDA ATENCIÓN! El enfermero me habló todo y no me dejó dormir jejeje! Un capo!", agregó.

Pese a que la foto causó preocupación, el final de su mensaje buscó acercar tranquilidad a todos sus seguidores. "Hay Nadia para rato", aseguró la diputada, que evitó mostrar su rostro afectado por la alergia.

Nadia Márquez Milei

Su publicación generó decenas de mensajes de apoyo. A través de Instagram, sus seguidores le desearon una pronta recuperación y otros admitieron que se habían preocupado por la foto.

Por otro lado, algunos de sus seguidores más cercanos continuaron la clave de humor de la diputada y siguieron bromeando sobre su activa participación en el Congreso Nacional y sus peleas con la oposición.

Además de su trabajo en Buenos Aires, Nadia Márquez se mantiene activa y con fuerte presencia en Neuquén, donde trabaja para desarrollar el armado del partido La Libertad Avanza, que se prepara para presentar a sus candidatos para las elecciones legislativas de octubre.

La Libertad Avanza se fortalece en Neuquén

La Libertad Avanza ya es partido reconocido oficialmente en la provincia de Neuquén. Así lo resolvió este lunes la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, quien firmó la resolución que le otorga la personería jurídico-política definitiva como partido de distrito. En esas condiciones, el sello de Javier Milei podrá presentarse a las próximas elecciones del 26 de octubre.

nadia marquez la libertad avanza Nadia Márquéz durante la inauguración de la Casa de la Libertad en Neuquén.

La decisión de la jueza ya se empezaba a conocer la última semana, luego de que el partido arreglara su situación interna: la pastora Nadia Márquez, conducirá el sello libertario, luego de que se presentara una sola lista interna partidaria, y tras el portazo que dio Brenda Buchiniz, con denuncias por los manejos del partido.

Ahora solo falta conocer en estas horas quiénes serán los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. Se habla de que la misma Márquez será una fija, pero también se esperan que harán otros sectores de la política.