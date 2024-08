La separación de Darío Grandinetti: qué pasó con su novia

Darío Grandinetti 1.jpg Darío Grandinetti con Pastora Vega, su expareja.

Qué dijo Darío Grandinetti de su separación

“Que me pregunten no me cae ni bien ni mal. Pero la verdad es que no, no estamos más en pareja, ya estoy solo. Estamos muy bien, pero ya pasó”, explicó sobre Pastora en Agarrate Catalina. “Estoy muy bien de ánimo y en cuanto a lo personal y a lo laboral ando muy contento”, aclaró en el programa de La Once Diez.

Además, el actor habló del gran cambio que experimentó en su vida, luego poner un freno a sus enojos. “Me siento un poco menos cabrón, me enojo menos. Antes me enojaba mucho por pavadas y ahora creo que tengo mejor perspectiva de lo que preocupa”, explicó sobre sus aprendizajes.

Incluso, admitió que el regreso al país le cayó muy bien: “Cuando llego a Rosario el cuerpo se me acomoda, hay algo que noto en mi cuerpo, donde vuelvo a ser yo. Acá es donde nací y empecé a formarme como actor. Es un círculo amplio, tengo mis lugares para tomar café, mis amigos, los lugares que me gustan”.

El increíble trabajo de Laura, la hija de Darío Grandinetti

La hija del actor Darío Grandinetti y la modelo Marisa Mondino, Laura Grandinetti de 26 años tiene un futuro muy prometedor en el mundo de la actuación. Siguiendo los pasos de su padre, con tan sólo 8 años, la joven ya había tenido su primera experiencia en las tablas en “Ella en mi cabeza”, donde participó junto a su "maestro".

Con los años, ese talento se fue puliendo gracias al estudio: tomó clases de Comedia Musical en la escuela de Julio Bocca, con Hugo Midón y hasta con Julio Chávez y así comenzó su amor por el teatro. En 2019, fue galardonada con el Premio Ace como actriz revelación por su papel en la obra "Después de casa de Muñecas".

Esto la posicionó dentro de la escena actoral, para que se le brindaran nuevas oportunidades. "El teatro es el lugar donde estoy más a salvo en el mundo, siento que llego y es un refugio", expresó, en diálogo con la Revista Noticias. Tiempo después, filmaría "Rojo", del director Benjamín Naishtat, que fue premiada en San Sebastián y en donde compartió escenas con Darío, su papá.