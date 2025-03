Una familia protagonizó espectacular vuelco: los cinturones fueron clave

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 237 y las víctimas fueron un matrimonio y su pequeña hija. Por suerte, no fue más que un susto y recibieron rápida atención.

vuelco4-ruta 237.jpg Gentileza Bomberos Piedra del Águila

El siniestro ocurrió en las primeras horas de la mañana de hoy, en el kilómetro 1460 de la Ruta 237, a no muchos kilómetros de Piedra del Águila. Por motivos que están bajo investigación, el conductor de un Chevrolet Spin, que llevaba un carro, volcó en forma violenta sobre uno de los carriles de la ruta. Por suerte, ningún vehículo venía cerca y no hubo que lamentar choques o despistes posteriores. Los automovilistas que circulaban por la zona no dudaron en detener su marcha y mientras alertaban a la Policía provincial sobre lo sucedido, comprobaban la situación de los ocupantes del vehículo.