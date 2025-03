Nicole Neumann dio detalles del bullying que vive su hija Allegra

La modelo había anunciado hace días atrás que no estará presente en la fiesta de 15 de su hija del medio.

Nicole Neumann había revelado que no formará parte de la fiesta de 15 de Allegra Cubero , su hija del medio que tuvo con Fabián Cubero , su expareja, y dejó a todos en shock. Hace unos días, la modelo había comentado que uno de los pedidos que había hecho la adolescente para la celebración era que estuviera toda la familia unida.

Así, respecto a las versiones sobre los conflictos que la mantienen distanciada a Fabián Cubero y Micaela Viciconte, lo que dificultaría su asistencia a la fiesta, la top model sentenció: “Yo con la única que hablo es con mi hija. No sé por qué tanto tema alrededor que no está bueno porque la gente malinterpreta”. Fue en ese momento cuando Nicole manifestó su bronca por los comentarios negativos que Allegra está recibiendo en redes sociales en estos días: “Le están mandando mensajes horribles a mi hija, tiene 14 años. No da”.