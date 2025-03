Qué hizo Nicole Neumann para bajar los 17 kilos que había ganado en su embarazo

A diferencia de otras ocasiones, donde entrenaba en gimnasios o espacios cerrados, esta vez optó por una versión más natural y libre de la disciplina. “Pensé, con lo que me gusta estar al aire libre, ¿por qué no lo hago pero afuera? Me motivé y me hace bien, no solo al cuerpo, también a la cabeza. ¡Estoy fanática de pedalear!”, explicó con entusiasmo. El cambio no fue solo estético, sino también emocional: Neumann encontró en el ciclismo una válvula de escape y un momento de conexión consigo misma, en medio de la intensa rutina familiar.

Según reveló en diálogo con La Once Diez, aún no recuperó por completo su peso anterior, pero está muy cerca de lograrlo: “Todavía no estoy en mi peso de antes del embarazo, pero estoy a dos kilos y medio. Me parece súper aceptable”, contó sin rodeos. Y agregó: “No me pesa la mirada social. Me veo bien, pero no es algo que me preocupe tanto. Me entregué por completo a la maternidad”. Estas palabras reflejan una visión más madura y consciente del bienestar, alejada de la presión estética que suele recaer sobre las figuras públicas.

Nicole 2.jpg Nicole Neumann

El regreso a la actividad física tras el embarazo

Más allá del resultado visible, Nicole remarcó que su regreso a la actividad física fue gradual y sin exigencias desmedidas. “Empecé a entrenar muy de a poquito, dos veces por semana, sin locuras ni obsesiones porque no me da la energía”, detalló. El mensaje implícito es claro: no se trata solo de recuperar un cuerpo, sino de reencontrarse con el propio ritmo, escuchando al cuerpo y priorizando el equilibrio emocional.

Con cuatro hijos y una carrera que no se detiene, Nicole Neumann continúa posicionándose como una referente del estilo saludable, mostrando que la maternidad, lejos de ser una pausa, puede ser una etapa de transformación y redescubrimiento. Su figura es, sin dudas, fruto del esfuerzo, pero también de una decisión consciente de elegir actividades que le generen placer y conexión con su entorno. El spinning fue, en este caso, su gran aliado para volver a sentirse bien por dentro y por fuera.