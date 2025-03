Furia decidió abandonar la casa de Gran Hermano: “No están a mi nivel”

“Ella charló con el Big temprano. No tiene ganas de jugar”, dijo el conductor del ciclo que anticipó que la jugadora no siente que tiene que estar dentro de esta casa.

Gran Hermano tomó la palabra y contó la decisión que tomó Furia. “En estas últimas horas alguien de ustedes me manifestó su intención de abandonar la casa. Sepan que toda despedida es triste para mí. Pero también quiero decirles que por supuesto accedí a este pedido. Voy a extrañar mucho a la persona que hoy se va. No importa el tiempo transcurrido, lo esencial es como se transita ese tiempo y esa persona ha sabido dejar huella”, dijo el Big despidiendo a Furia.

“No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar a la casa. Tuve una manera de jugar muy agresiva y la casa no está a ese nivel. La casa está aburrida. Siento que mi Gran Hermano lo gané. Me gustaría que gane una mujer”, sentenció Juliana antes de dejar la casa.

Minutos después, Del Moro entró a la casa para dialogar con los participantes y Chiara, salvada por el público en la decisión del teléfono frente a Luciana, tomó la palabra para mostrarse aliviada por la salida de Furia. “Era una rival para mí en la casa. Queria que se fuera de la casa”, aseguró la participante que se ganó el amor y el odio del público.

Gran Hermano y un nuevo comunicado

“Hoy sucedió un episodio sobre el que quiero referirme ahora. Una discusión entre Luz y Katia que subió excesivamente de tono. No debo involucrarme en su conflicto, pero si tengo que marcar pautas de comportamiento que hay que respetar”, comenzó el comunicado de advertencia de Gran Hermano sobre la discusión que protagonizaron Luz y Katia.

”Durante la pelea a la que hago mención Luz intentó apartar a Katia y quizás no de la mejor manera. Observé detalladamente las imágenes. Luz no tuvo intención de agredir y no será sancionada. Sin embargo, estuviste al límite Luz y quiero advertirlos a todos que tengan mucho cuidado”, concluyó sin sanciones el comunicado del Big.