Maia Reficco rompió el silencio sobre su separación de Franco Colapinto y reveló qué pasó

Maia Reficco habló con los medios sobre el final de su romance con Franco Colapinto, descartó rumores y evitó profundizar en algunas preguntas.

Maia Reficco se refirió a su vínculo con Franco Colapinto durante una entrevista donde confirmó que la relación terminó. Además, explicó cuáles fueron las dificultades que atravesaron y dejó en claro qué piensa sobre la posibilidad de volver a estar juntos.

Después de varias semanas de versiones sobre su vida sentimental, una de las parejas que despertó interés en el mundo del espectáculo y el automovilismo volvió a quedar en el foco de los medios. Esta vez, una de sus protagonistas decidió hablar públicamente y poner fin a las especulaciones que circulaban sobre su presente amoroso.

La actriz y cantante aseguró que atraviesa un buen momento personal, aunque reconoció que las entrevistas frente a las cámaras le generan cierta incomodidad. Durante la conversación, fue contundente al hablar sobre el piloto argentino y destacó que, pese al final de la relación, conserva un buen recuerdo de él: “ Estoy muy bien, muy contenta . Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí. Mirá yo estoy muy bien, no estamos más juntos. Pero la mejor , le deseo lo mejor y lo quiero mucho ”, expresó frente a las cámaras.

Sus declaraciones pusieron fin a las dudas que habían surgido luego de que ambos dejaran de mostrarse juntos públicamente. Sin entrar en detalles sobre su intimidad, Reficco confirmó que ya no está en pareja con el corredor de Alpine y remarcó que el cariño continúa presente, más allá de la separación.

El motivo de la ruptura

Al ser consultada por las razones que llevaron a la pareja a tomar caminos separados, la artista señaló dos dificultades centrales: la distancia y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales: “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos. Yo qué sé. No tengo mucho más que decir. Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, explicó durante la entrevista.

La respuesta dejó en evidencia que mantener una relación en medio de agendas exigentes no habría sido sencillo para ninguno de los dos. Mientras Colapinto desarrolla su carrera en la máxima categoría del automovilismo internacional, con compromisos y viajes constantes, Reficco continúa enfocada en sus proyectos artísticos.

En ese contexto, la distancia física y la dificultad para compartir tiempo aparecen como factores determinantes en el final del romance. La actriz no mencionó una pelea puntual ni responsabilizó a terceras personas por la ruptura, sino que hizo hincapié en las complicaciones que enfrentaban para sostener el vínculo.

¿Hay posibilidades de reconciliación?

Otro de los puntos más destacados de la entrevista llegó cuando le preguntaron a Reficco por la posibilidad de retomar la relación en el futuro. Aunque reconoció la importancia que tuvo el piloto en su vida, su respuesta fue clara: “Es una persona que amé mucho”, sostuvo la artista, antes de referirse directamente a una eventual reconciliación: “No creo que volvamos en el futuro”.

Con esas palabras, la actriz descartó, al menos por ahora, la posibilidad de una segunda oportunidad con Colapinto. Su declaración también marcó el cierre de las especulaciones sobre un posible regreso y mostró su intención de hablar del tema sin generar polémicas.