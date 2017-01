Estar sentada mucho tiempo envejece ocho años la apariencia

Debido a un estudio realizado por científicos se sabe que las personas que pasan mucho tiempo sentadas, por ejemplo 10 horas diarias, ven acortados sus telómeros (los extremos de los cromosomas), y por tanto su vida. Los científicos estudiaron a aquellas mujeres que no cumplían la recomendación médica de hacer 30 minutos diarios de actividad física cada día y también encontraron que sus telómeros eran más cortos.

Este acortamiento se correspondía más o menos, y de acuerdo con sus cálculos, con una apariencia ocho años mayor que la de quienes llevaban una vida más activa. Unos años que, según el estudio, no aparentaban aquellos que cumplían con la máxima de pasar menos tiempo sentados y moverse 30 minutos cada día. Además, las mujeres que realizan cualquier actividad física durante 30 minutos cada día no parecían afectarse si luego pasaban el resto del día sentadas. Sus telómeros no se acortaban, lo que hace intuir a los científicos que la actividad física podría contrarrestar el acortamiento de las células que llega con el envejecimiento.

Los resultados de este estudio, dice su autor, el doctor Shadyab, muestran que la combinación de ser sedentaria con no realizar ninguna actividad física ni deporte con regularidad provoca un envejecimiento biológico en las mujeres; sus células envejecen más rápido que las de las mujeres más activas.

El trabajo no aclara exactamente la cantidad de actividad física necesaria para neutralizar el envejecimiento ocasionado por pasar muchas horas sentada, pero sí deja claro que un comportamiento sedentario tiene la capacidad de hacer envejecer las células, y el ejercicio es una vía para combatir ese proceso biológico.

Como contrapartida, entonces, hay una serie de actividades que cualquiera puede hacer y que, así, ayudarán al rejuvenecimiento, a que las arrugas se demoren.

Dormir bien es una. Un estudio de 2013 demostró que la piel de las personas que sufren insomnio tiene una menor capacidad para recuperarse de la exposición diaria al sol que la piel de las personas que duermen ocho horas.

¿Otra? Caminar recto, con la cabeza alta y el cuello erguido: el paso (y el peso) de los años nos va encorvando.

Hay una tercera actividad, que es comer más verduras y frutas. Además, disminuir drásticamente el azúcar de la dieta es otro buen hábito antienvejecimiento. El azúcar está implicado en la glicación, un proceso químico que acelera los signos de envejecimiento de la piel. Y por último, conviene comer con poca sal, beber más agua, consumir menos alcohol, hacer ejercicio (aunque sea moderado) de manera habitual y, lo fundamental, tener sexo tres veces por semana. Así lo aconseja David Weeks, neuropsicólogo del Hospital Real de Edimburgo.

No hidratarse, otro peligro

No beber al menos dos litros de agua por día puede tener también ciertas consecuencias. Para los deportistas, riesgo de asma, ya que podés sufrís un broncoespasmo. Otra: dolor de cabeza; la falta de líquido durante ocho horas puede provocar cefalea. Y hasta cáncer de colon y de mama, cuyo riesgo se reduce si se toman al menos cinco vasos de agua por día, según un estudio del Royal College of Nursing.

