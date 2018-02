Furor por abuela "instagramer" y sus selfies locas

Nacida en 1928, el año de la coronación del emperador Hirohito, Kimiko descubrió tardíamente la fotografía, tras una vida como ama de casa. Pero cuando comenzó a tomar clases a los 72 años, fue un flechazo. “Amo mi cámara de fotos -dice-. La guardo junto a mi cama cuando duermo, por si acaso. Siempre la tengo cerca de mí”. Diez años más tarde de haber comenzado a estudiar, organizó su primera exposición, aunque su “fama mundial” la está alcanzando ahora, en su rol de “instagramer”, toda una influencia en las redes sociales. De hecho, a fines del año pasado fue honrada en Tokio, donde muchos seguidores acudieron a la galería donde presentaba sus obras.

“Al principio no sabía que mis fotos eran tan populares. No es que yo intente sorprender a la gente, simplemente tomo las fotos que encuentro divertidas”, cuenta con una sonrisa de oreja a oreja. En las imágenes aparece con la cara desencajada de angustia tras fingir que cayó de su bicicleta, llorando porque está a punto de ser atropellada o gritándole a una bandada de cuervos negros furiosos que supuestamente la atacan. “Nunca me he herido sacando fotos. No creo que me esté poniendo realmente en peligro”, asegura.