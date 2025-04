El último adiós al papa Francisco, en vivo: así sigue el velatorio

Live Blog Post

Habló el médico y amigo del papa Francisco

El médico cirujano Sergio Alfieri contó sobre los últimos minutos del sumo pontífice. "Entre a la habitación y el Papa tenía los ojos abiertos. Intenté llamarlo, pero no contestó. No respondía a los estímulos. No había nada que hacer", narró sobre esos últimos instantes de Francisco en la madrugada del lunes.

Alfieri recalcó que, como sucede con cualquier persona, el Papa prefería morir en casa. "Una internación habría sido inútil. Murió sin sufrir y en su casa", sostuvo.

alfieri medico papa francisco

En una entrevista con Corrierre della Sera, el médico contó que al confirmarse la muerte, se quedó en la habitación 201 de Santa Marta junto al enfermero personal de Francisco y otros asistentes. "Después llegaron todos y el cardenal Pietro Parolin nos pidió que rezáramos con él un rosario. Me sentí un privilegiado", repasó sin ocultar su emoción.