A dos semanas de la salida del cepo quienes salieron ganando

El dólar quedó en el orden de los $1.160 por encima del piso de la banda. El BCRA todavía no salió a comprar para sumar reservas internacionales.

Un informe privado plantea que a dos semanas desde que el Gobierno anunció la salida del cepo el tipo de cambio ha experimento volatilidad aunque no impactaría en el indice de precios, como suele ocurrir en ese tipo de casos.

“¿Debemos acostumbrarnos a estos movimientos? En principio no lo sabemos, pero puede que el discurso del Gobierno haya tenido un poco que ver en esto”, señala GMA Capital.

La consultora dice al respecto que “desde el día uno el mercado ya vislumbraba una convergencia a mitad de camino entre el valor del dólar oficial y los financieros”.

“Por lo tanto, una depreciación del 10% parecía incluso bien vista para quienes criticaban la apreciación cambiaria del régimen de la Fase 2”, indicó GMA Capital.

“Sin embargo -dice el estudio- las autoridades jugaron sus cartas”. El reporte sostiene que “en vistas de evitar una devaluación, con su respectivo impacto en la inflación, decidieron tratar de ponerle un techo por debajo de la banda”.

“Así, comentaron que el BCRA no compraría dólares hasta que éste no toque la banda inferior (de $1000), dando un mensaje de fundamentos sólidos sobre el valor del peso. Esto, sumado al anuncio de una mayor flexibilización del cepo para los no residentes, generó una gran baja en el tipo de cambio oficial”, indica el trabajo.

El estudio dice ademas que “el resultado fue una apreciación parcial que, por lo menos, disipó las expectativas de que suba por encima de los $1.200”.

“De este modo, los aumentos de precios anunciados por comercios parecen haber quedado en suspenso, y las consultoras recortaron a la baja sus proyecciones de inflación para abril, pasando de entre 4% y 5% a un promedio debajo del 3,8%”, dice el trabajo.

GMA Capital sostiene que este camino seguido por el gobierno posterga la compra de reservas internacionales por parte del Banco Central.

Ganadores y perdedores del nuevo régimen

Junto con la oscilación del tipo de cambio oficial, el dolar Contado con Liquidación (CCL) también mostró cierta volatilidad las últimas dos semanas.

Sin embargo, dado el cierre de la brecha cambiaria a mitad de camino, el dólar financiero cayó 9,6%. Gracias a esto, la mayoría de los activos financieros del mercado local se vieron revalorizados medidos al “contado con liqui”.

“Particularmente, desde el inicio del nuevo régimen los grandes ganadores fueron los tenedores de activos en pesos. Instrumentos como Lecaps, bonos CER y Duales vieron ganancias promedio entre 12,9% y 16% en moneda dura”, dice GMA Capital.

El informe plantea que “esto no se debe únicamente a la apreciación del peso, sino también a la compresión de tasas que tomó lugar luego de la implementación del nuevo programa”.