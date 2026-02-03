FERNANDO ARTURO ARAYA (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén Capital, el 01-02-2026, a los 40 años, su Esposa: MARIA JOSE GARRRO, sus Hijos: ALEJO Y FELIPE, Sus padres: ARTURO Y ANTONIA, sus Hermanos: OSCAR, VANESA y ALEAJNDRO, Sobrinos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos trasladados hasta Las Lajas y velados en el Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional, fueron inhumados ayer (02-02-2026) a las 14,00 Hs. En la Necrópolis de dicha ciudad. Traslado y Servicio: Grupo Diniello Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/fernando-arturo-araya.