JOSÉ ADRIAN LIGUEN CAÑUQUEO (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 29/12/2025 a los 87 años de edad. Su esposa Ena del Carmen Mora Luengo, sus hijos Maria, Rosa, José, Hugo y David, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos fueron despedidos a las 15 del día 30/12/2025 en la sala “B” de Grupo Diniello, ubicada en Teniente Ibañez 1055 – Cipolletti para luego ser llevados a la necrópolis local. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala.