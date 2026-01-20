José Tomás Vallejos (Q.E.P.D.)

Falleció en la ciudad de Cutral Co a los 75 años. Manuel Arévalo, Secretario General, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados y Delegadas del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, participan con profundo pesar el deceso del padre de nuestro Compañero integrante de Comisión Directiva Diego Vallejos. Acompañamos a toda su familia en este doloroso momento y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma.