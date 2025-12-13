JUAN HERIBERTO VALDEBENITO NAVARRETE DON BETO (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 12/12/2025 a los 69 años de edad. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, amigos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos fueron despedidos a las 24 del día 12/12/2025 en la sala “B” de Grupo Diniello, ubicada en Teniente Ibañez 1055 - Cipolletti. Dejar condolencias en: https://condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/juan-heriberto-valdebenito-navarrete. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala