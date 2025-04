Ceramistas en Neuquén: una historia de subsidios y administraciones deficientes

Tanto es así que los ceramistas tienen diputados, pero no quieren pagar la luz de las fábricas que administran desde hace décadas, en el caso de la ex Zanon desde 2001. En su momento fue diputado provincial Raúl Godoy y ahora lo es Andrés Blanco, quien a su vez ostenta el cargo de secretario adjunto del gremio.

Corte ruta 7 ceramistas

A lo largo de años hubo protestas por cuestiones como la imposibilidad de renovar las maquinarias. Pero durante todo ese tiempo, la dirigencia y el activismo ceramista apoyaron cuanta protesta hubo en contra del mismo Estado que le ha ido otorgando subsidios para que las familias puedan sostener sus fuentes de ingreso.

Los cortes de ruta

Se generó, entonces, un circulo vicioso: las fábricas subsidiadas por el Estado agitan cortes de rutas con los que perjudican a la sociedad que, en definitiva, es la que sostiene sus puestos laborales. Los subsidios fueron varios y alguna vez tendrán que explicar qué destino les dieron. Por lo pronto, alcanzará con recordar algunos.

* Diciembre de 2021: La Provincia le otorgó un aporte no reintegrable a la Cooperativa de Trabajo “Fasinpat” (ex Zanon) de 4.800.000 pesos; otro de 3.600.000 a la Cooperativa de Trabajo y Consumo “Cersinpat” Limitada; y uno de 3.600.000 a la Cooperativa de Trabajo “Confluencia” Limitada (ex Cerámica Neuquén). En los tres casos estuvieron destinados a “ayudar a mitigar la crítica situación financiera que atraviesan”.

* Agosto de 2023: Los subsidios llegaron luego de un corte de luz de CALF a la ex Cerámica Neuquén, por una deuda impaga (déjà vu). En aquella oportunidad, el gobierno les entró aportes no reintegrables para ayudarlas “a mitigar la crítica situación financiera que atraviesan”. De ese modo, la ex Zanon recibió 12 millones de pesos; “Cersinpat” Limitada, 9 millones de pesos; y la ex Cerámica Neuquén, también 9 millones de pesos.

* Marzo de 2024: La ex Zanon recibió 12.972.000 pesos; “Cersinpat”, 5.734.000,00 pesos y la ex Cerámica Neuquén 4.794.000,00 pesos, destinados también “a ayudar a mitigar la crítica situación financiera que atraviesan las tres fábricas ceramistas”.

Además de esos aportes, los sucesivos gobiernos neuquinos han realizado compras que debieron haber contribuido a la sanidad financiera de las cooperativas ceramistas; pero así y todo no lograron ponerse a resguardo de las consecuencias de la mala administración.

En julio de 2016 el gobierno de la provincia se comprometió a invertir cuatro millones de pesos para la compra de materiales a las cerámicas Fasinpat, Neuquén y Stefani. Mientras que mucho mas acá en el tiempo, en agosto de 2024, la provincia realizó una compra de materiales a Cerámica Neuquén, que debería haber reactivado su producción. La compra de pisos y revestimientos fue por 132.489.000 pesos.

No obstante la historia es vieja y acumula antecedentes de sobra. De hecho, según un informe que la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) emitió en febrero de 2015, hasta entonces el Estado había respaldado con más de 300 millones de pesos (actualizados) a la ex Zanon.

A lo largo de todo ese tiempo y más allá del flujo de recursos, la situación patrimonial de las ceramistas vino en baja y la carrera política de los dirigentes del sector fue en alza; cómo se financiaron esas carreras, es algo sobre lo que alguien debería arrojar luz.

Blanco -al igual que Godoy, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del Frente de Izquierda (FIT)- tiene gran visibilidad y se suma a cruzadas difíciles de sostener con argumentos, como las protestas de la seccional capitalina del gremio docentes (ATEN), cuyas conductoras, Angélica Lagunas y Patricia Jure, acompañaron los cortes de rutas de las últimas jornadas. Ambas son del FIT y fueron tanto diputadas provinciales como concejalas capitalinas. Lagunas es la conductora de la Izquierda Socialista y Jure del Partido Obrero (PO).