Cuál es el impacto del temporal de nieve y viento fuerte en Neuquén: rutas y pasos cerrados

En diálogo con LMNeuquén, Aravena Cruz acotó que también persisten las neviscas y el fuerte viento sobre el camino de Siete Lagos y la ruta nacional 40. Incluso algunos tramos de la ruta nacional 237 registra ráfagas muy fuertes con algunas lloviznas aisladas. "En Aluminé hay nevisca, y hay que transitar con extrema precaución en la Bajada del Rahue, donde sigue nevistanco con viento fuerte", indicó el responsable de Protección Civil a nivel provincial.

En las rutas y sectores mencionados hay equipos de Vialidad Provincial operando para mejorar la transitabilidad de los caminos. En tanto, hacia la zona norte de la provincia se registraban algunas lloviznas aisladas, como ser en Andacollo, Las Ovejas y Chos Malal.

En cuanto al viento, las ráfagas más fuertes se registraban en localidades como Zapala, con una máxima pronosticada que podría superar los 100 km/h; Cutral Co y Plaza Huncul, por encima de los 90 km/h. Hacia la capital neuquina, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) las ráfagas más fuertes orillaron los 91 km/h, por la mañana.

"Por ahora no no hemos tenido ningún tipo de de contingencia que active los equipos provinciales", aclaró Aravena Cruz.

Durante la jornada, se esperaba más agua y agua nieve. "No hay grandes acumulaciones, excepto en cotas altas", mencionó el director de Protección Civil. "No obstante ello, hay que ver cómo transcurre el resto del día. El frente de frío tiene ingreso. Tenemos viento fuerte en el centro de la provincia; neviscas y bajas temperaturas. No quita que tengamos alguna intervención. Pero por ahora, el trabajo preventivo de los equipos locales se viene comportando muy bien".