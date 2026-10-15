Desde el dron y en fotos: así se vivió la Marcha Federal Universitaria en Neuquén y San Martín de los Andes
Una masiva marcha en la capital provincial copó las calles céntricas. En la ciudad lacustre también expresaron su rechazo al DNU de Milei.
Multitudes se volcaron a las calles en todo el país y la provincia de Neuquén no fue la excepción. En la capital neuquina, unas 25 mil personas se manifestaron en las calles céntricas pasadas las 18 de este jueves. Según datos propios de LM Neuquén, unas 10 cuadras fueron escenario de la marea de gente que salió a defender el financiamiento de la Universidad Pública en la 5º Marcha Federal Universitaria.
Marcha en San Martín de los Andes
La ciudad lacustre también fue epicentro de las manifestaciones que se multiplicaron en el país.
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