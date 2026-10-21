El embajador de Estados Unidos visitó Neuquén: "Nuestro apoyo no son sólo palabras, ponemos la plata sobre la mesa"

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, destacó la proyección económica de Neuquén y convocó a los empresarios a "invertir ahora". Calculó el desembolso de 20 mil millones de dólares en el país.

En una semana de ebullición corporativa para Neuquén, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , visitó la capital para participar de la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026 y ofreció una conferencia en el Energy Trade Mission organizado por la Cámara de Comercio Argentina Texana (ATCC), donde ratificó el respaldo de su país al gobierno de Javier Milei y convocó a los empresarios estadounidenses a "invertir ahora", en un contexto de previsibilidad para el sector privado.

"En Estados Unidos decimos que, en Texas, todo es más grande, pero veo que en Neuquén encontraron un verdadero socio", bromeó el diplomático en referencia al tamaño de la Expo AOG, que convocó, según las cifras oficiales, a 400 empresas expositoras y unos 30 mil visitantes sólo en su primera jornada.

" Vaca Muerta es un ejemplo de éxito de la economía argentina, con un superávit comercial energético que asombró al mundo", celebró. "En todas las provincias que visito me piden lo mismo, más inversiones de empresas americanas, pero Neuquén es la que concentra la mayor parte del RIGI porque acá la oferta y la demanda operan libremente", señaló.

Para Lamelas, la conexión entre el estado texano y Neuquén se da por sus rasgos en común, como "la energía, el espíritu pionero, la innovación privada y los resultados concretos". En ese marco, destacó el arribo de inversiones de empresas norteamericanas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se concentran en gran medida en la exploración y explotación de Vaca Muerta.

Claudio Espinoza

"Queremos respaldar al gobierno de Javier Milei e impulsar el desarrollo de Vaca Muerta", dijo el embajador ante un auditorio colmado en el centro de convenciones Domuyo, donde se desarrolló un evento de cooperación y relaciones internacionales entre ejecutivos estadounidenses y argentinos. Aseguró que las puertas de la Embajada están abiertas para brindar asistencia a todos los empresarios que quieran invertir capital o aplicar tecnología en la región, pero alertó que es necesario "hacerlo ahora".

Lamelas ratificó el apoyo de su país al proyecto de gobierno de Milei y aclaró que aquellos interesados en invertir deben hacerlo ahora, tanto por el riesgo que implica un cambio de gobierno "hacia la izquierda" como por el empuje que se podría dar ante una continuidad del proyecto libertario. "Si en 2027 sigue Javier Milei, los que quieran invertir van a tener que tomar su número y ponerse últimos en la fila", dijo sobre el fuerte interés que podría provocar una reelección del presidente.

Un respaldo con sustento económico

En su claro respaldo a la gestión actual, el diplomático destacó la importancia de la firma de un acuerdo de investigación y comercio bilateral, que reduce aranceles para 1700 productos y garantiza la llegada de capital con inversión y financiamiento de proyectos concretos. En ese escenario, destacó que los Estados Unidos ya aprobaron la inversión de 7 mil millones de dólares, de los cuales hay 6 mil millones que financiarán proyectos de YPF.

Claudio Espinoza

También realzó la importancia del corredor Andes Atlántico, que permitirá conectar las zonas mineras de la Argentina con los puertos del Atlántico y brindar una base de sustento para el proyecto de Argentina LNG. En ese marco, destacó el liderazgo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para gestionar la llegada de estos proyectos y atraer inversiones en giras internacionales.

Lamelas fue elocuente sobre el apoyo económico que brinda el estado norteamericano a la Argentina. "El apoyo a Milei no es solo palabras, estamos poniendo plata sobre la mesa con inversiones para proyectos críticos para el futuro de Argentina que se van a hacer realidad", afirmó.

"Estamos evaluando otros proyectos, y calculamos que se podrían movilizar hasta 20 mil millones de dólares del Departamento de Estado y otras agencias del gobierno de Estados Unidos, hasta 2027", aseguró. Aclaró, no obstante, que este respaldo económico quedará supeditado al rumbo que tome la Argentina.

Claudio Espinoza

"Estamos listos para seguir impulsando más allá de 2027 si Argentina sigue avanzando hacia adelante y no hacia atrás", dijo en relación a la incertidumbre que genera el advenimiento de un año electoral, que podría modificar los vínculos bilaterales entre Estados Unidos y la Argentina.

Tecnología y seguridad en clave geopolítica

Lamelas se pronunció también en relación a la ciberseguridad tras el conflicto que tuvo a la cooperativa CALF, de Neuquén, bajo los reflectores. "La seguridad es estratégica, y no hablamos sólo de seguridad física sino de la seguridad de los datos", dijo y alertó que desde Estados Unidos no avalan las alianzas con empresas de tecnología china, como Huawei, porque son empresas públicas que podrían ofrecer los datos de sus clientes al gobierno de su país y al Partido Comunista chino "sin control judicial y en secreto".

Claudio Espinoza

"Tener proveedores confiables es fundamental", dijo y agregó: "importa conocer quién controla el acceso a los datos de infraestructura crítica; de qué sirve tener tecnología barata si se quedan con tus datos, eso podría salir más caro en el futuro".

Para el embajador, un ejemplo de alianza positiva se dio en el centro de cómputos de YPF, que controla información de los yacimientos de Vaca Muerta desde Puerto Madero, con más de 300 antenas de la empresa estadounidense Starlink, lo que permite manejar más de 35 millones de datos en tiempo real a una distancia de 1300 kilómetros.

Claudio Espinoza

El diplomático estadounidense afirmó que llegó a Neuquén con la intención de encontrar oportunidades de inversión para las industrias de su país, en un escenario macroeconómico que ofrece mayor previsibilidad para las inversiones y reglas de juego claras para las empresas.

Además de poner "la plata sobre la mesa" con inversión del Estado que funciona como una punta de lanza para generar confianza en las empresas estadounidenses, la Embajada de Estados Unidos en Argentina trabaja para alentar las relaciones bilaterales, con programas que incluyen hasta clases de inglés para empleados de empresas petroleras a través de un convenio con la Universidad de Carolina del Norte.

En su conferencia, Lamelas aseguró que su país ve el gran potencial de Neuquén y auguró la llegada de más inversiones si el escenario macreconómico persiste. "Creemos en ustedes y en el rumbo que tomó la Argentina. Vamos a hacer a la Argentina grande otra vez", concluyó.