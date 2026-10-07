El femicida de Mabel Mena volverá a su casa: dictaron la detención domiciliaria para Jorge Linco

Los jueces dispusieron una custodia permanente en el domicilio en el que el imputado cumplirá la medida mientras aguarda la realización del nuevo juicio.

El acusado cumplirá la detención en su casa con una custodia policial permanente.

El acusado cumplirá la detención en su casa con una custodia policial permanente.

El caso por el femicidio de Corina Mabel Mena , ocurrido en junio de 2025 en Junín de los Andes , sumó un nuevo capítulo judicial. El Tribunal de Impugnación de Neuquén resolvió otorgarle la detención domiciliaria a Jorge Octavio Linco, acusado por el crimen de su expareja, luego de que se anulara el juicio por jurados que lo había declarado culpable y por el que había recibido una condena a prisión perpetua.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por las juezas Florencia Martini y Liliana Deiub y el juez Nazareno Eulogio.

Los magistrados dispusieron que Linco cumpla la detención domiciliaria con custodia policial permanente , mientras aguarda la realización de un nuevo juicio por el femicidio que conmocionó a la provincia.

La resolución representa un nuevo giro en la causa, luego de que el pasado 24 de septiembre la Justicia confirmara que el acusado debía continuar detenido con prisión preventiva, pese a que anteriormente un juez de garantías había autorizado su detención domiciliaria. Aquella medida nunca llegó a concretarse.

Juez de Impugnación Nazareno Eulogio, Florencia Martini y Liliana Deiub.

Por qué fue otorgada la detención domiciliaria

Según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los magistrados determinaron que en esta causa debe aplicarse el artículo 119 del Código Procesal Penal de Neuquén, que establece que una prisión preventiva sin una declaración de responsabilidad no puede extenderse por más de un año.

El punto central de la resolución está relacionado con la anulación del juicio por jurados que había declarado responsable a Linco por el femicidio de Mabel Mena. El 15 de septiembre, el Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló la sentencia.

La decisión fue adoptada por la sala integrada por los jueces Richard Trincheri y Estefanía Sauli y la jueza Patricia Lupica Cristo. Los magistrados ordenaron que el caso vuelva a juzgarse mediante un nuevo juicio por jurados, después de detectar irregularidades en el veredicto que había declarado culpable al acusado.

Entre los argumentos, el tribunal sostuvo que existió un primer pronunciamiento del jurado popular que contenía aspectos contradictorios y que no cumplía con las exigencias del Código Procesal Penal.

Al declararse la nulidad de aquel proceso y retrotraerse la causa a la instancia previa a la realización del juicio, la Justicia consideró que, a los efectos procesales, es como si ese debate nunca se hubiera llevado adelante.

De esta manera, al quedar sin efecto la declaración de responsabilidad penal, el tribunal entendió que Linco no puede continuar bajo prisión preventiva.

Sin embargo, los jueces también tuvieron en cuenta que todavía existen riesgos procesales que deben ser controlados mientras se prepara el nuevo juicio. En particular, señalaron que continúan vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que consideraron necesario establecer medidas de seguridad para garantizar que el acusado permanezca a disposición de la Justicia.

Por este motivo, resolvieron disponer una detención domiciliaria con custodia policial permanente y la prohibición de contacto con las víctimas y sus familiares.

Además, el tribunal ordenó que, en un plazo de 48 horas, el juez de garantías Ignacio Pombo, o quien intervenga en el caso, dicte las medidas necesarias para preservar el proceso judicial.

El antecedente: la Justicia había revocado la domiciliaria de Linco

La nueva resolución se conoce después de una serie de decisiones judiciales que modificaron la situación del acusado durante las últimas semanas. El pasado 24 de septiembre, un tribunal revisor había resuelto que Jorge Linco continuara detenido con prisión preventiva, luego de que un juez de garantías le concediera el beneficio de la detención domiciliaria.

En aquella audiencia, la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Lucila Maggiora, solicitó que se dejara sin efecto la prisión domiciliaria otorgada el 18 de septiembre. El pedido contó con el acompañamiento de la abogada querellante que representa a la familia de la víctima, Lorena Miani.

“Existe riesgo de fuga”, indicó Maggiora durante su intervención, en la que también cuestionó la resolución del juez Ignacio Pombo por considerarla arbitraria y carente de fundamentación.

La representante de la Fiscalía pidió que se revocara la domiciliaria y se mantuviera la prisión preventiva del acusado. Una particularidad de aquella decisión fue que Pombo había otorgado un plazo de siete días a la defensa de Linco para presentar un domicilio que reuniera las condiciones necesarias para cumplir la medida, debido a que el lugar inicialmente ofrecido no podía ser controlado.

Mientras tanto, había dispuesto prolongar la prisión preventiva durante ese período. El tribunal revisor, integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Juan Pablo Encina y Eduardo Egea, resolvió por mayoría revocar aquella decisión.

“Existió arbitrariedad en la decisión del magistrado, manteniendo detenido al acusado 7 días más. Si hubiese considerado que cesaba la prisión preventiva, la determinación de la libertad debió ser inmediata, no mantenerla cuando ya la consideraba ilegítima”, afirmó la mayoría. “Existió arbitrariedad en la decisión del magistrado, manteniendo detenido al acusado 7 días más. Si hubiese considerado que cesaba la prisión preventiva, la determinación de la libertad debió ser inmediata, no mantenerla cuando ya la consideraba ilegítima”, afirmó la mayoría.

De esta manera, Linco continuó detenido, aunque ahora una nueva intervención del Tribunal de Impugnación volvió a modificar su situación procesal y dispuso que cumpla la medida cautelar en un domicilio bajo vigilancia policial permanente.