En vivo: sigue el conflicto docente y empezó otro paro de ATEN

Crece la interna dentro de ATEN

Desde las redes sociales de ATEN provincial, publicaron un comunicado donde reclaman "no más violencia" dentro del gremio docente.

El mensaje está dirigido al frente Multicolor y afirman que les preocupan las "prácticas violentas y antidemocráticas" que estos llevan adelante.

"Hace un tiempo la Multicolor viene sosteniendo una estrategia a la que nos acostumbró la derecha, que intenta demonizar a lxs dirigentes que no son de su tendencia, desde la lógica de la cancelación y/o violencia en cada debate, incluso, en estos tiempos, quisieron trasladar estas formas poco democráticas a algunas seccionales donde no conducen y casi no tienen militantes, práctica que ha sido rechazada y repudiada por lxs compañerxs de esas seccionales", sostuvieron.

En la misma línea, remarcaron que estas actitudes violentas y la "construcción del enemigo interno", lo que haces es reducir las posibilidades de respuesta. Asimismo, destacaron que están en contra de "la lógica clientelar que están aplicando en Neuquén Capital y Plottier con el fin de invisibilizar la enorme militancia de cada compañerx en cada lugar de la provincia".

"Eso no es aten, eso no es democracia, es un modelo funcional a quienes desde los gobiernos persiguen y demonizan las organizaciones sindicales y sus dirigentes", continuaron.

A su vez, destacaron que la contracara de esto es la enorme participación de docentes en toda la provincia que, "sosteniendo el día escolar, participaron de las Asambleas con retiro en ese horario, tal cual se definió desde la organización sindical".

El comunicado va con las firmas de los secretarios generales de Añelo, Alumine, Andacollo, Chos Malal, Cutral Co, Centenario, Chocón, El Huecú, Las Lajas, Loncopue, Las Coloradas, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces, San Martin de los Andes, Villa La Angostura y Zapala.