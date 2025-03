El colmo: robaron una manguera para apagar incendios a Bomberos Voluntarios

En circunstancias que son un misterio, robaron una manguera utilizada específicamente para combatir y extinguir incendios. Los damnificados son bomberos voluntarios de San Patricio del Chañar. "Pedimos que la devuelvan, no les va a servir para otra cosa. Es una herramienta al servicio de la comunidad", expresó el jefe del cuerpo activo, Florencio Barros.

En diálogo con LMNeuquén, dijo que están tratando de establecer una fecha. Se les complica porque los móviles quedan estacionados en un predio que no está cerrado (ubicado en calles Lago Traful y Volcán Lanín). Se trata de un salón de usos múltiples que fue cedido a la asociación en comodato. Por tal motivo, no pueden realizar modificaciones, ya que será devuelto cuando puedan tener su propio espacio.

"Hace siete años que estamos tratando de terminar la construcción del cuartel en un terreno que tenemos en calle Chocón y Arroyo Covunco- Trabajamos para eso, pero no damos abasto con los recursos", indicó Barros.

robo manguera bomberos voluntarios

La manguera sustraída es una "manga de incendio" que los bomberos tenían en el gabinete de un camión autobomba. Por razones que se están investigando, en el último "check list" realizado el lunes, los bomberos detectaron el faltante.

Se trata de una manguera de caucho sintética de color rojo, de aproximadamente 25 metros de largo, por 25 mm de diámetro y uniones metálicas en sus extremos.

Si bien, en el lugar donde funciona actualmente el cuartel tienen cámaras, hay ángulos que los dispositivos no toman y la zona no tiene buena iluminación. La herramienta sustraída, además, está posicionada en un lugar de fácil acceso. "No puede quedar bajo llave, tiene que estar a disposición para asistir cualquier emergencia", aclaró Barros.

Reiteró que la manga se usa para el trabajo de extinción de incendios y no tiene otra finalidad. Por eso, solicitaron a la población, empresas e instituciones que den aviso a personal de la Comisaria 13°, en caso de verla y ubicarla. También se pueden comunicar al teléfono 299- 4668732.

robo manguera bomberos voluntarios

En alguna oportunidad les pasó que ingresó una persona al predio y sacó una linterna, pero en esa ocasión los bomberos voluntarios advirtieron la maniobra enseguida e intervino la Policía.

Herramientas caras y muy específicas

"Esta manga sale entre 300 y 400 mil pesos y tenemos herramientas mucho más caras, que están arriba de los 15 millones de pesos. Por lo tanto, estamos con el corazón en la mano hasta que podamos tener los móviles bajo resguardo"

Cabe aclarar que al ser herramientas de uso exclusivo, si las roban, luego no las pueden vender y las terminan descartando.

"No les va a servir esta manguera. Es una herramienta para uso de la comunidad, quien la haya sacado, que la devuelva o la haga llegar al cuartel", reiteró el bombero voluntario.

Las personas solidarias que estén interesadas en colaborar con la asociación para que pueda terminar su propia construcción se pueden asociar o acercar al cuartel donde actualmente funciona.

Hay gestiones hechas con autoridades gubernamentales, pero demoran su tiempo.