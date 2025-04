Le diagnosticaron celiaquía, tuvo que dejar la pastelería tradicional y abrió su local sin TACC

Yesica puso un negocio en Cipolletti en el que ofrece productos elaborados artesanalmente. Años atrás, las galletas de arroz eran de las pocas opciones que había: "Lloraba y no podía creer que toda mi vida iba a tener que comer eso".

Lamentablemente, la oferta no pudo concretarse debido a que no podía estar en contacto con la harina. El solo hecho de entrar a una panadería le producía malestar, mucho menos iba a poder manipular alimentos que agravaran su afección.

Cuando se enteró que era celíaca, las opciones sin gluten escaseaban y eran poco tentadoras. Al principio, le costaba encontrar productos aptos para su consumo: lo poco que conseguía era insulso y siempre terminaba resignándose a las típicas galletas de arroz. "Yo lloraba y no podía creer que toda mi vida iba a tener que comer eso", recordó.

Esta situación la obligó a comenzar a prepararse todo de cero, a prueba y error. La baja oferta le hizo plantearse seguir en el rubro culinario y trasladar todos los conocimientos que acarreaba de su trabajo anterior a una nueva forma de cocinar. "Me salían masacotes hasta que fui adaptando las recetas y hoy en día tenemos estos productos", contó.

AS-Cipolletti-Mi Pasion(sin TACC) Panad.-Repost. (2).JPG Antonio Spagnuolo

Lejos de rendirse, reinventó su pasión por la pastelería para incorporar nuevos conocimientos. Tomó cursos, se capacitó con entusiasmo y aprendió a reemplazar los ingredientes habituales por otros que fueran aptos. Poco a poco logró mejorar las texturas y realzar sabores, hasta conseguir productos deliciosos que reflejan la dedicación puesta en cada detalle.

Durante un tiempo estuvo como empleada en un local especializado para celíacos, donde amplió su conocimiento tanto en la elaboración de productos como en el área de atención al público. Hace hincapié en que esa experiencia fue una de las claves para concretar su emprendimiento personal, ya que adquirió las herramientas necesarias para poder sacar adelante un negocio por sí sola.

La oportunidad de emprender

Hace cuatro años comenzó vendiendo productos que promocionaba por Instagram. No solo se encargaba de la elaboración, sino que además realizaba los envíos, respondía a las consultas, armaba presupuestos y mantenía organizada la agenda. En esas duras jornadas laborales había noches en las que apenas dormía unas pocas horas para poder cumplir con todas sus tareas.

Después de un mes de intenso trabajo, de muchas horas de esfuerzo para adaptar el lugar, la semana pasada finalmente logró abrir las puertas de su propio espacio. Junto a su pareja, se encargaron de cada detalle: desde pintar paredes hasta armar los muebles y equipamiento. El proceso fue agotador pero la recompensa fue enorme. El esfuerzo, la dedicación y el orgullo se reflejan en cada rincón.

Imagen de WhatsApp 2025-04-18 a las 17.45.44_052b32a7.jpg

El local, ubicado en la esquina de Villegas y Almirante Brown en Cipolletti, ofrece una amplia variedad de productos. En Mi Pasión sin TACC se pueden encontrar panes de hamburguesa, de molde, bizcochitos, pizzas, tartas, galletas, alfajores, tortas y muchas más opciones para todos los gustos.

Si bien la oferta se ha ido diversificando en los últimos años, aún son pocos los espacios físicos a los que se puede acudir sin necesidad de encargar previamente. Es por ello que la respuesta de la clientela los tiene muy conformes.

"Ver la cara de los niños sobre todo, de los adultos también, cuando vienen y dicen que al fin tienen un lugar para ellos, no tiene precio", relató Yesica, quien agregó: "Yo entiendo lo que ellos pasan. Lo que es ir y buscar por todos lados, no encontrar y querer tener un lugar físico para ir a comprar".

Además de los productos que tienen en stock habitualmente, realizan por encargo mesas dulces, tortas personalizadas y sandwiches en pan de chips para eventos.

La estrella del lugar son las tortas fritas, que solo salen los martes y jueves. Son furor y se agotan cada vez que las preparan. A quienes quieran probarlas, les recomiendan reservar su porción por la alta demanda.

AS-Cipolletti-Mi Pasion(sin TACC) Panad.-Repost. (4).JPG Antonio Spagnuolo

En un futuro les gustaría incorporar la venta de pastas. Sin embargo, por el momento, la categoría en la que se encuentra inscripto el comercio solo les habilita a producir panificados y pastelería. Su objetivo es brindar a la comunicad la posibilidad de acceder a una mayor variedad de alimentos y que cada persona pueda elegir que quiere consumir.

El apoyo de su familia

La joven no estuvo sola en este recorrido. Su pareja, Germán Valenzuela, decidió dejar su trabajo para acompañarla. Después de casi 20 años dedicado al rubro metalúrgico como tornero, eligió cambiar de rumbo y acompañarla en su proyecto. "Vimos una salida para los dos. A ella le gusta mucho lo que hace y yo quería compartirlo con ella", expresó.

Germán o "Tito", como lo llaman cariñosamente sus conocidos, es más que su compañero de vida: ahora también es su socio y compañero laboral. Al ver la pasión con la que Yesica llevaba a cabo su sueño, decidió emprender este gran desafío junto a ella.

Están en pareja desde hace catorce años y formaron una familia junto a sus hijos, Ignacio (17) y Jazmín (12). El diagnóstico de celiaquía tuvo un impacto en todos, ya que no la dejaron sola en la transformación de sus hábitos. Desde entonces, en la cocina de su hogar casi no utilizan harina ni ingredientes no aptos para evitar la contaminación cruzada.

as-cipolletti-mi-pasionsin-tacc-panad-repost-3jpg.webp

Yesica valora profundamente el acompañamiento que recibió desde el primer día. Agradece que sus seres queridos nunca le pusieron mala cara y siempre fueron muy comprensivos. Aunque estaban acostumbrados a compartir pizzas o comida chatarra no dudaron en dejar eso de lado para cuidar su salud. La empatía y el amor hicieron que transitar este cambio sea mucho más llevadero.

El resto de los integrantes de la familia también está siempre al pie del cañón. Sus suegros son parte fundamental del día a día y los ayudan con el cuidado de los chicos, buscándolos en el colegio y preparándoles la comida cuando ellos están trabajando.

AS-Cipolletti-Mi Pasion(sin TACC) Panad.-Repost. (5).JPG Antonio Spagnuolo

Sobre la importancia de contar con un local físico, Tito destaca que muchas personas se acercan y comparten experiencias similares a la suya: no encontraban un lugar donde comprar algo apto para un familiar o amigo.

Quienes padecen celiaquía no se encuentran con muchas opciones a la hora de comprar alimentos. "Yo a veces quería darle una sorpresa a ella y no tenía donde recurrir para comprarle algo dulce", explicó.

El posteo en Instagram con un fuerte mensaje

El camino que tuvo que transitar Yesica para llegar a donde está hoy, no fue fácil. "Fue mucho el esfuerzo, si lo pienso todavía me dan ganas de llorar", dijo conteniendo la emoción.

Definió su infancia como una etapa complicada: creció sin padre ni madre y con una hermana menor a quien cuidar. "Si tuve que pasar todo lo que tuve que pasar en la vida, era por esto. Valió la pena pasar por toda esa situación", concluyó llena de orgullo por lo logrado.

as-cipolletti-mi-pasionsin-tacc-panad-repost-8jpg.webp

Días antes de la inauguración, Yesica compartió un video en el que se puede ver el enorme trabajo que hicieron, a pulmón, para dejar listo el espacio. En la publicación cuenta que todavía no puede creer que esté cumpliendo su sueño y que al mirarse al espejo ve a su niña interior, esa a la que muchas veces le dijeron que no iba a poder llegar lejos.

También dejó un mensaje para todos: que nadie puede decirte de que sos capaz y que las personas ponen sus propios obstáculos. "Aunque nada es fácil, tampoco es imposible poniendo a cada paso el corazón", escribió.

¿Qué es la celiaquía?

La Organización Mundial de Gastroenterología define a la enfermedad celíaca (EC) como "una enfermedad multiorgánica autoinmune crónica que afecta el intestino delgado de niños y adultos genéticamente predispuestos, y es precipitada por la ingesta de alimentos que contienen gluten".

Las siglas TACC hacen referencia a trigo, avena, cebada y centeno, cereales que contienen gluten y que, por lo tanto, no pueden ser consumidos por personas con EC.

Celíacos

En las últimas décadas, los diagnósticos se han incrementado notablemente y cada vez son más las personas que padecen esta enfermedad. También se ha registrado un aumento en los casos de alergia al trigo y de sensibilidad al gluten no celíaca.

Algunos de los síntomas comunes de estos trastornos incluyen distensión abdominal, pérdida de peso, diarrea crónica, vómitos, malestar general y fatiga. La celiaquía no tiene cura, por lo que el único tratamiento efectivo es mantener una dieta estricta libre de gluten.