Un guardaparque se encadenó para recuperar su trabajo en el norte neuquino

Desde ese día y luego de cumplir 14 años de trabajos ininterrumpidos en esta área natural protegida quedó literalmente sin trabajo y “a la buena de Dios”. Al ser desvinculado de su puesto, el trabajador inició una serie de trámites administrativos y reclamos para lograr ser reincorporado en sus funciones. Agotadas todas las instancias, el empleado despedido de manera arbitraria llevó su reclamo a las calles del pueblo y en la mañana de hoy inició una medida de fuerza que consistió en encadenarse en cercanías de un sitio cultural y acompañar esa “patriada” con un ayuno voluntario. “Meko” como es conocidos por todos en el lugar, en contacto con LMNeuquén explicó que “estoy tomando esta medida de fuerza de manera pacífica, así se lo hice saber a los policías que me vinieron a ver. Me encadené al costado del escenario y voy a estar acá en protesta y en ayuno hasta que me devuelvan mi trabajo”.

En este sentido “Meko” hizo saber que todos los años venía solicitando la revisión de esta precariedad laboral, y como fundamento especial casi la década y media cumpliendo las funciones de guardaparques en el mismo sitio. “Todos los funcionarios que les he explicado la situación me han dicho que el decreto está a la firma del gobernador y aún no pasa nada”, se lamentó. Añadió que “toda esta situación de espera es un sin sentido. Mi familia y yo ya no damos más. Necesito tener mi fuente laboral. Yo siempre cumplí”. Sobre la posible solución a su problemática, especificó que “el decreto está a la firma del gobernador. Yo sé bien que si él toca un botón mi familia y yo dejamos de pasar por esta situación tan fea”.

Reincorporación de guardaparque

Cañada Molina

El Área Natural Protegida Cañada Molina en los últimos tiempos contó con un sólo guardaparque, tanto para el control, manejo y conservación de este patrimonio neuquino y mundial. Por esta razón la revinculación de Marchetti sería una pieza clave para recuperar el resorte de conservación de este Monumento Natural Provincial que está ubicado en el Departamento Minas. “El decreto está a la firma y vuelvo a decir que no hay nada malo en mi trabajo ni en mi persona”, aseguró el trabajador cesanteado. Mientras cae la noche en Huinganco el hombre sigue apostado en una de las calles principales y se prepara para afrontar la fría noche en una pequeña carpa de campamentismo. La atención estará centrada sin dudas en la jornada de mañana, ya que a metros donde se encuentra encadenado se realizará el acto del 61 aniversario del pueblo con la presencia de autoridades municipales y provinciales. El final está abierto.