El emotivo recuerdo del chofer de Jorge Bergoglio en Argentina: "Vos vas a ser papa"

En su emotivo testimonio emergen detalles cotidianos, gestos de humanidad y una humildad constante que caracterizaban al entonces arzobispo de Buenos Aires. Este relato no solo enriquece la imagen del Pontífice, sino que también permite comprender cómo su vida diaria ya reflejaba los valores que predicó desde el Vaticano: cercanía, sencillez y servicio.

“Vos vas a ser papa”

Mario contó que la última vez que lo vio en persona fue antes de ser elegido sumo pontífice. “Me acuerdo de que tuvimos una charla antes del viaje de Cónclave. Me dijo que nos íbamos a ver de nuevo en las vacaciones y yo le respondí: ‘No vas a volver, porque vos vas a ser papa´. Después me llamó y me dijo que tenía razón en todo”, contó.