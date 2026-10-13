Por primera vez, Neuquén recibe al Jurado Final de los Premios Obrar Federal

Se trata de un reconocimiento a las campañas de comunicación de bien público que produzcan impacto positivo en la comunidad. Quiénes y cómo pueden inscribirse.

Desde el Consejo Publicitario Argentino ( CPA) informaron que se extenderá hasta el 20 de octubre el plazo de inscripción a la 6ª edición de los Premios Obrar Federal, destinado a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo.

En principio, podrán postularse aquellos casos que aborden temáticas de interés regional, provincial o local. Este galardón es un reconocimiento del CPA para las comunicaciones generadas por empresas, pymes, organizaciones, instituciones y organismos, dirigidas especialmente a audiencias argentinas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la edición 2025 se destacaron iniciativas de la región como las campañas “Desprendete del miedo” de LALCEC Cipolletti (Río Negro) y “Hagamos un buen uso de la guardia” impulsada por el Hospital de Junín de los Andes, el Centro de Iniciación Artística N°3 y la Municipalidad de Junín de los Andes (Neuquén).

A fines de noviembre tendrá lugar, de manera presencial en Neuquén Capital, la Sesión de Jurado Final 2026, oportunidad en que representantes locales y referentes de la industria y la comunicación de todo el país se reunirán para evaluar los casos presentados.

Quiénes pueden participar

Pueden participar aquellas acciones o campañas de comunicación que transmitan mensajes de impacto positivo, difundan valores que transformen las realidades sociales, económicas y/o ambientales, y hayan sido implementadas en el período que va desde el 1 de enero de 2025 hasta el último día disponible de inscripción.

La convocatoria invita a todos aquellos casos del territorio de nuestro país que se enmarquen en las siguientes categorías:

Grandes Empresas

Pymes

Organizaciones de la Sociedad Civil

Instituciones

Comunicación interna, voluntariado y programas

Activaciones

Contenidos con impacto positivo (Género ficción, documental, educativo y/o periodístico)

¿Cómo participar?

Para inscribir un caso, los participantes deberán ingresar en https://federal.premiosobrar.org/ y presentar un caso de comunicación que resuma la iniciativa realizada a través de un video de máximo 2 minutos o una pieza gráfica estilo board. Se deberá incluir allí el diagnóstico de la problemática y objetivos de la campaña, la estrategia creativa (cómo fue implementada y a través de qué medios o soportes se difundió) y qué impacto tuvo (resultados obtenidos).

Algunos de los casos destacados de la quinta edición fueron:

“Sueños de radio” - Cadena 3 (Córdoba)

“Desprendete del miedo” - LALCEC Cipolletti (Río Negro)

“No tiremos más comida” - Proyecto Alimendar (Posadas, Misiones)

“Un pequeño cambio, un gran resultado” - Fundación Alimentaris (Santiago del Estero)

“Hagamos un buen uso de la guardia” - Hospital de Junín de los Andes, Centro de Iniciación Artística n°3 y Municipalidad de Junín de los Andes (Neuquén)

Para conocer más casos ganadores ingresar a: https://federal.premiosobrar.org/edicionesanteriores

Sponsors de los Premios Obrar 2026

Main sponsor: Disney | Oro: Santander, SanCor Salud, Fratelli Branca, UNTREF Media, Global News, Suaya, Memelsdorff y Asociados, Veo Branding | Sponsors Plata: ICBC, Cervecería y Maltería Quilmes, Andreani, Omint, Coto, Payway, Bagó, Globant, Novo Nordisk.

Los Premios Obrar son auditados por: SMS Apoyos Institucionales: Agencias Argentinas (AA), Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Asociación Argentina de Marketing (AAM), Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), CEADS, Centro de Innovación Social - Universidad de San Andrés (CIS UDESA), Círculo de Creatividad Argentina (CCA), Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE), INTERACT, MMA, MOVERSE, Mujeres en Publicidad (MEP), Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), Unión de Agencias de Triple Impacto (ATI).