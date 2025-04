ANSES | Cuándo y cuánto se cobra Potenciar Trabajo en abril 2025: monto y calendario

Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, en abril de 2025 no habrá variaciones respecto del importe que los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo venían percibiendo de esta prestación social. Los destinatarios del ex programa Potenciar Trabajo actualmente están agrupados en las dos líneas que dependen del Ministerio de Capital Humano: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. ¿Cuándo y cuánto se cobra Potenciar Trabajo a través de la Anses en abril de 2025?