Elena, la hermana del papa Francisco: por qué nunca pudo volver a verlo

Pero doce años atrás todo cambió, su hermano Jorge dejó de ser tal para asumir el nombre de Francisco, y envuelta en una gran emoción, Elena contó -en aquel momento - cómo se enteró de la noticia más importante.

“Cuando escuché el Habemus Papam me instalé frente al televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser papa, antes de subir al avión me llamó y me dijo: Chau nena hablamos a la vuelta. Lo vi salir al balcón y casi me muero. Me largué a llorar y no paré, la emoción me superó“, admitió emocionado.

Aunque es 12 años menor que Jorge, hoy Elena atraviesa un delicado estado de salud y vive al cuidado de monjas en Provincia de Buenos Aires. Sus otros tres hermanos fallecieron antes de que Francisco asumiera al frente del Vaticano.

“Él siempre fue un hermano muy compañero“, recordó en su momento en diálogo con diario La Nación. Pero lo cierto es que nunca más volvió a verlo. Según indicó, esta situación se dio por las obligaciones que tuvo con la Iglesia por su rol institucional.

Lo vio por última vez cuando él partió a Roma para asistir al cónclave que lo convirtió en papa Francisco, en marzo de 2013. Pero siempre mantuvieron una relación entrañable y cercana, que no se deterioró con la distancia.

Aunque lamentablemente nunca más pudo ver al único hermano que le quedaba vivo, recuerda con mucha emoción el momento en que recibió su llamado. “Hola, soy Jorge”, dice que se presentó del otro lado de la línea.

HERMANA DEL PAPA1.jpg

En ese llamado, le pidió que le comunicara al resto de la familia que se encontraba bien pero "no podía llamarlos a todos".

Pese a la distancia y las obligaciones del entonces papa Francisco, para María Elena afirma que los mantuvo unidos fue un vínculo fraternal y muy cercano. Es que Jorge siempre demostraba su amor con quien se enviaban cartas y conversaban por teléfono.

Durante esos largos 12 años, Francisco nunca visitó la Argentina y el reencuentro tan ansiado con su hermana no pudo concretarse.

El día que todo cambió para siempre

Desde aquel miércoles 13 del 2013, cuando el cardenal francés Jean-Louis Tauran anunció al mundo la designación del nuevo Pontífice, la rutina de Elena Bergoglio cambió en un instante.

“Fue cuestión de segundos. Apenas nombraron a mi hermano, el teléfono comenzó a sonar. Y así estuvo todo el día. Tampoco pude dormir mucho. Lo primero que pensé fue que las cosas ya no iban a ser como antes. Y me parece que no me equivoqué. Mi vida realmente cambió”, había relatado en aquel momento a medios nacionales.

papa.jpg

“Va a ser duro para mi hermano estar tan lejos de su casa. El ama Buenos Aires. A veces pienso que el rol del Papa es una tarea muy solitaria”, afirmaba.

Fue en ese momento, que ella conociéndolo como nadie, se animó a vaticinar que Francisco marcaría un hito importante. Y habló sobre el nuevo camino que emprendía su hermano y se animó a decir cómo imaginaba que sería el papado del primer pontífice latinoamericano.

"Siento que va a llegar a producir cambios en la Iglesia. No solo porque es un hombre íntegro, de carácter firme y convicciones admirables, sino porque va a contar con el apoyo de todos nosotros a través de la oración. Desde que tengo memoria, lo escucho a Jorge pidiéndonos que recemos por él. Así hizo su camino", señaló.