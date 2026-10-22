¿Apuestas o finanzas? El Gobierno avanza sobre el fenómeno que sacude a los mercados

Contratos sobre inflación, política y eventos futuros operan sin freno mientras la Provincia y Nación debaten su marco legal tras el escándalo de Polymarket.

La llegada a la Argentina de los denominados Mercados de Predicciones es inexorable y el Gobierno ya está pensando cómo va a encarar su regulación. No se trata de apuestas tradicionales de deportes, sino de contratos financieros que determinan el pago de una suma de dinero en caso de que a lgún evento se produzca o no en un momento determinado del futuro.

Cualquier hecho podría ser objeto de un contrato de predicción. Pueden ser resultados deportivos como cuestiones más serias, como si un índice del mercado de capitales haya superado o no un determinado nivel o el resultado de una elección.

En Estados Unidos, los contratos valen entre 0 y 1 dólar y se definen en general por opciones SI o NO. Si alguien compra un contrato a 0,70 centavos a que Donald Trump pierde las elecciones, está asignando 70% de posibilidades de que ello ocurra. Si ocurre el hecho, el que compró contratos por SI cobra 30 centavos por contrato . Quien compró la opción por NO pierde 70 centavos. Las personas pueden comprar y vender esos contratos en el mercado.

De hecho, actualmente, analistas y administradores de carteras suelen mirar los paneles de estas plataformas para testear el ánimo de un público determinado con un gobierno en un país.

Roberto Silva, titular de la CNV: "en los contratos de predicción no vamos a autorizar menores ni eventos deportivos"

Este tipo de mercados son posibles gracias a la tecnología, que permite operar a través de plataformas. A diferencia de una casa de apuestas, en la que la empresa oficia como "banca" que toma las jugadas y paga a los ganadores, este tipo de contrato es entre personas. La ganancia de la plataforma es el cobro de un fee por operación.

En el gobierno se sabe que este tipo de mercados se van a expandir y ya analiza cómo encuadrar su naturaleza, si se van a tomar como apuestas o como un mercado más, en cuyo caso caería bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valor (CNV).

Roberto Silva, el titular del organismo, tiene dos cosas claras al respecto en caso de que se decida tomar el modelo de Estados Unidos, que es el de un mercado más: no se permitirán menores y quedarán afuera los deportes.

Las principales plataformas en el mundo son Polymarket y Kalshi. La primera de ellas trató de operar en Argentina ofreciendo contratos sobre el índice de inflación de febrero de este año, pero la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara de Casinos y Bingos impusieron un recurso ante la Justicia que bloqueó la operatoria. Se consideró que eran apuestas ilegales.

En Estados Unidos, en cambio, ese tipo de contratos está regulado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), es decir, el organismo de control de los mercados de futuros de materias primas.

Allí se regula como si fueran un derivado financiero, exigen registración como mercado, donde se exigen todos los controles de otros productos, como por ejemplo, no tener acceso a información privilegiada.

"En Argentina no hemos decidido cuál es el curso a seguir, más allá de las medidas judiciales que se conocen. Hay que determinar si la CNV tiene competencia, pero si avanzamos como mercado, seguramente dejaríamos afuera a los menores y los deportes y algunos eventos", señaló Sivla en Córdoba en un encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

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El caso Polymarket en Argentina

En Argentina, una de las plataformas dominantes en el mundo, Polymarket comenzó a ofrecer contratos a través de aplicaciones, sin restricciones de edad. Se podían abonar con criptomonedas o tarjetas de crédito. Una cuestión encendió las alarmas. Se ofrecieron contratos sobre la inflación de febrero de este año y se detectaron movimientos inusuales en los días previos, lo que hizo sospechar que hubo información privilegiada.

Fue entonces que operaron las denuncias ante la justicia, que ordenó el cierre de la plataforma y el bloqueo del servidor de las empresas desde Argentina, además de ordenar a Google y Apple que bloqueen la descarga de la app para Argentina.