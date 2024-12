Cómo acceder a la plataforma de streaming Sony One de forma gratuita: la oferta de MODO

Sony Pictures Television (SPT), uno de los gigantes del mundo audiovisual, anunció en las últimas horas que su plataforma digital de streaming Sony One estará disponible a través de MODO , gracias a un acuerdo gestionado por AWG. Y no solo eso: podrán hacerlo de forma gratuita durante tres meses.

Sony One ofrece una amplia gama de títulos que destacan por su calidad y relevancia en el mundo del entretenimiento. Entre las opciones disponibles se encuentran clásicos como A Few Good Men (Algunos Hombres Buenos) y Almost Famous(Casi Famosos), junto a exitosas franquicias como Spider-Man™, Hotel Transylvania, The Equalizer (El Justiciero), Men in Black™, Ghostbusters™, y Venom.