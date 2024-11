Día de la Militancia: Cristina dijo que no se arrepiente de nada y le pegó duro a Milei

"Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer", aseguró la ex mandataria, que dijo no "arrepentirse de nada", días después del fallo de segunda instancia que confirmó su condena a seis años por la causa Vialidad.

"El castigo que me quieren imponer, al lado de los desaparecidos... El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me voy a arrepentir de nada de lo que hice. No me lo van a perdonar nunca: la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones", destacó.

En tanto, Cristina Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que no se parece el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien definió como "nacionalista" que defiende las políticas en favor de su país.

"Este es un koala, payasesco y humillante. Los argentinos no nos merecemos esto", resaltó.

La ex presidenta se expresó así al encabezar el acto por Día de la Militancia peronista, en el que se conmemora la vuelta a la Argentina del ex presidente Juan Domingo Perón, en 1972, después de estar proscripto 18 años.

Cristina Kirchner ingresó al club santiagueño Quimsa con el tema "Fanático" de Lali Espósito y compartió el escenario con el organizador del evento y senador nacional José Neder y con el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.

Para finalizar, invitó a que "los militantes de todos los partidos, sociales, culturales" se unan al festejo de este día, incluso propuso que se unan los empresarios "en tanto y en cuanto no sea la militancia personal sino colectiva", donde se trabaje en favor del sector y "para convencer que, desde lo individual, no se va a salvar nadie".

Día de la Militancia Peronista

Como cada 17 de noviembre, se celebra el Día de la Militancia Peronista en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón al país, tras el exilio obligado por el golpe de Estado de 1955 y una proscripción que duró más de 17 años.

El acto es organizado por el senador Neder, también presidente del Partido Justicialista santiagueño, quien además confirmó la presencia en el acto del gobernador Gerardo Zamora.

Un acto con olor a campaña política

El acto que encabezará esta tarde la presidenta del (PJ) marca el inicio de una gira por el interior del país y la elección de la provincia de Santiago del Estero tiene una razón: recientes encuestas sobre la imagen de la expresidenta muestran que esa provincia es donde cuenta con una imagen positiva superior al 55%.

Le siguen Formosa y Chaco en el grupo de "mejores provincias" para quien fuera dos veces Presidenta de la Nación, seguidas por las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y La Pampa, todas ellas con un respaldo considerable por parte de la población.

(Tras encabezar actividades como titular nacional del (PJ) en municipios del conurbano como Merlo, Avellaneda, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús y en la medida en que se acercan las elecciones legislativas del año próximo, la figura de Cristina Kirchner viene en alza como referente de la oposición al oficialismo libertaria y sus aliados del PRO.

El actor que ha movido a gobernadores, intendentes, legisladores y referentes del peronismo a reunirse su alrededor; con excepción, por el momento, de gobernadores como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, quienes no fueron invitados al acto de este domingo en la capital de Santiago del Estero.

Fallo judicial contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles las condenas dictadas en la causa Vialidad, un caso que involucra la obra pública en Santa Cruz. Cristina Kirchner recibió una condena de seis años de prisión, junto con la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Para Cristina, el fallo es la punta del iceberg del problema global de la Justicia. (Telam)

Otros ocho acusados también enfrentan penas que van desde los tres hasta los seis años de cárcel, mientras que cuatro imputados fueron absueltos.

El l fallo fue confirmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña. Cristina Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta, recibió una sentencia de seis años por administración fraudulenta, la misma pena que se dictó a Lázaro Báez. Otros condenados son Mauricio Collareda, con cuatro años de prisión; Raúl Daruich, con tres años y seis meses; José López, quien también enfrenta seis años; Raúl Pavesi, con cuatro años y seis meses; Nelson Periotti, con seis años; José Raúl Santibáñez, con cuatro años; y Juan Carlos Villafañe, con cinco años.